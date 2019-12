Pure Weihnachtsfreude im Bad Laaspher Haus des Gastes

Im Haus des Gastes herrscht reger Betrieb. Während die einen noch freie Plätze suchen, stopfen andere Besucher bereits Jacken und Schals unter ihre Stühle. Wieder andere haben im dichten Gewimmel Freunde und Familienangehörige erkannt und winken ihnen zu. Nach und nach füllt sich der große Saal, bis schließlich alle Sitzplätze belegt sind. Nur noch wenige Augenblicke, dann beginnt „Lisas Weihnachtsfreude“.

Die Vorbereitungen

Eingeladen dazu hat die Christliche Gemeinde Bad Laasphe. Hinter der Bühne ist ebenfalls richtig was los. Einige der jungen Darsteller laufen durch das Foyer Richtung Bühne. Andere drängen in die Garderobe, lassen sich von Mama oder Oma noch einmal in den Arm nehmen. An drei Tagen haben 65 Kinder und Erwachsene im Alter vom 5 bis 75 Jahren aus der Region mit Alexander Lombardi und Gregor Breier die Aufführung des Weihnachtsmusicals rund um Lisa und Joy geprobt. Wie bei den Profis wurden die Solostimmen eingeübt, Kleidung angepasst, Texte auswendig gelernt.

Die Akteure

Und der enorme Einsatz aller Beteiligten hat sich gelohnt. Die kleinen und größeren Akteure waren bei den Proben wie bei der Aufführung mit Leib und Seele bei der Sache, konnten ihr Talent für Gesang, Tanz und Schauspiel vertiefen. Alexander Lombardi gelang es in dieser kurzen Zeit, alle Mitwirkenden in seinen Bann zu ziehen und sie für die gemeinsame Sache zu begeistern. Er und sein Team sind auch diejenigen, die dafür sorgen, dass aus diesem Projekt ein professionell umgesetztes Kindermusical wird.

Denn sie liefern nicht nur das Know-how rund um das Musical, sondern auch die entsprechende “Hardware“: So gibt es neben einem Textbuch eine professionell eingespielte CD, auf der nicht nur alle Songs, sondern auch die entsprechenden Playback-Versionen vorhanden sind.

Die Handlung

Bei der Aufführung handelt es sich um keine klassische Weihnachtsgeschichte mit Maria, Josef, dem Jesuskind, der Krippe, Ochs, Esel und Stall – „Lisas Weihnachtsfreude“ ist modern, eine Weihnachtsgeschichte von heute. Wo ist denn im ganzen Stress die wahre Weihnachtsfreude, wird hier gefragt? Auch Lisa hat ordentlich Vorweihnachtsstress. Die Krippenspiel-Probe geht ziemlich schief, der Text sitzt noch nicht, zu Hause hat die Schwester schlechte Laune, vieles bleibt an Lisa hängen.

Joy und Lisa im Gespräch. Foto: Wolfgang Thiel

Nachdem sie den Baum geschmückt hat, die letzten Besorgungen erledigt und dem Weihnachtsmarktgeschrei entkommen ist, denkt das Mädchen: „Weihnachten ist doch nur purer Stress!“ Sie möchte das Fest am liebsten ausfallen lassen. Da findet sie zufällig im Schmutz der Straße einen Adventskalender. Auf diesem steht geschrieben: „Frieden auf Erden, Weihnachtsfreude riesengroß.“

Als sie später im Traum über diesen Satz nachdenkt, erscheint ihr die Weihnachtsfreude in Gestalt von Joy und erzählt Lisa, worum es an Weihnachten eigentlich geht.

Sie erklärt dem Mädchen mit Hilfe des Adventskalenders die altbekannte biblische Weihnachtsgeschichte und hilft ihr, die Geburt Jesu Christi und damit den Sinn von Weihnachten zu verstehen, der auch im letzten Lied formuliert wird: „Er lädt Dich zu sich ein und will Dir seinen Frieden geben!“

Das Publikum

Als Familienmusical mit christlicher Botschaft setzt „Lisas Weihnachtsfreude“ auf eine klare und leicht verständliche Inszenierung mit tollen Texten und toller Musik, die die Besucher emotional stark berührt.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „O du fröhliche“ findet die einstündige Veranstaltung ihr Ende. Jubelnder Applaus ist der Dank des Publikums an Darsteller und Helfer für diesen unterhaltsamen wie nachdenklichen Nachmittag.