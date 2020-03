Puderbach: Demografie macht Sangesbrüdern zu schaffen

Es war ein wechselvolles Jahr für die Sänger aus Puderbach, dass mit einem Schicksalsschlag begann.

Puderbach. Ein besonderes Jahr liegt hinter dem Männergesangverein Puderbach. Das wurde in der Hauptversammlung deutlich, zu der der Vorsitzende, Klaus Schäfer, 34 Mitglieder begrüßte.

Rückblick

Das Jahr 2019 begann für den Verein sehr tragisch. Am 12. Februar verstarb der amtierenden 1. Vorsitzende Paul Schuppener plötzlich und unerwartet im Alter von 57 Jahren. Trotz dieses Schicksalsschlages absolvierten die Sänger zahlreiche öffentlichen Auftritte beim Erntedankfest, an Totensonntag, bei der Seniorenfeier, dem Heiligabendgottesdienst und Geburtstagen und Silberhochzeiten.

Mit zwei Bussen starteten die Mitglieder des Chores im August zu ihrer Vereinsfahrt ins Alte Land statt. Mit dabei waren auch die Sänger der Nachbarchöre aus Niederlaasphe und Weifenbach. In diesen vier Tagen wurde wie immer viel geboten. So machte der Verein unter anderem eine Hafenrundfahrt und eine Betriebsbesichtigung bei Airbus. Zusammen mit dem Heimatverein wurde im Vergangenen Jahr ein Würstchenbraten ausgerichtet. Nach einem gelungenen Samstagabend startet man am Sonntag mit einem gemeinsamen Frühstück und ließ den Tag dann in alter Tradition ausklingen.

Vereinsstatistik

Der Gesangverein probte 42 Mal. Der Chorprobenbesuch lag bei 79,8 Prozent. Mit dem Chor ProVocale wurden 23 Chorproben abgehalten. Der Chorprobenbesuch hier lag bei 77,9 Prozent.

Der Verein mit seinem beiden Chören zählte am 31. Dezember 2019 insgesamt 104 Mitglieder, 38 aktive (13 Frauen, 24 Männer, davon 10 Ehrenmitglieder) und 65 fördernde Mitglieder (davon 8 Ehrenmitglieder.

Dirigent Siegfried Schade lies das abgelaufene Sängerjahr beider Chöre noch einmal mit seinen Höhen und Tiefen Revue passieren. In seinem 19. Jahr als Dirigent beim MGV stellte er fest, dass es aus demografischer und gesundheitlicher Sicht immer schwerer fällt, eigenständige Auftritte mit dem nötigen musikalischen Niveau problemlos zu stemmen. Trotz der schwierigen Bedingungen sprach er von einem gelungenen Jahr und gab das Motto für das Gesangsjahr 2020 bekannt: „Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz, ihn hat uns Gott gegeben, zu lindern Sorg und Schmerz.“

Vorstandswahlen

Unter dem Tagesordnungspunkt Vorstandswahlen liegt folgendes vor: Wiedergewählt wurden Kassenwart Hermann Lüdtke, der 1. Beisitzer Volker Kohlberger, die 1. Beisitzerin Andrea Schuppener-Schäfer.