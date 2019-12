Preisgeld fließt in alle Ortschaften von Bad Berleburg

Bad Berleburg. Es geht um Klimaschutzprojekte in 23 Ortschaften, die Ortstermine mit dem Bürgermeister in 2020 und die Drehkoite als besonderem Trauort.

Das Preisgeld von 30.000 Euro zur Auszeichnung als „nachhaltigste Kleinstadt Deutschlands 2020“ möchte die Stadt Bad Berleburg einsetzen, um in allen 23 Ortschaften Beiträge in Zeiten des Klimawandels zu realisieren. Die konkreten Maßnahmen sollen am 27. Januar 2020 auf einer Ortsvorsteher-Tagung abgestimmt werden.

Um die Nachhaltigkeitsstrategie „Bad Berleburg 2030“ insgesamt besser kommunizieren zu können, ist die Erstellung eines Wimmelbildes mit einem heimischen Künstler angedacht. Dabei sollen sowohl die Ortsvorsteher als auch die Führungskräfte im Rathaus mitwirken. Das Bild soll zum Beispiel am Zentrum „Via Adrina“ in Arfeld auf einer alten Betonwand der Öffentlichkeit präsentiert werden – kombiniert mit einem Graffiti. Die Finanzierung erfolgt aus dem Projekt „Kommunale Entwicklungspolitik“. Darüber hinaus „soll das Bild im Internet, auf Publikationen und Materialien in der Gesellschaft und in den Ortschaften zugänglich sein“, so der städtische Beigeordnete Volker Sonneborn im Haupt- und Finanzausschuss. „Es soll dazu dienen, der Bevölkerung die vielen Maßnahmen der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie 2030 auf einen Blick erkennbar zu machen.“

Bürgermeister vor Ort

Die städtische Veranstaltungsreihe „Bürgermeister vor Ort“ geht weiter: Im kommenden Jahr wird Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann neben der Kernstadt die Ortschaften Arfeld, Aue, Dotzlar, Raumland und Wingeshausen besuchen. „Die Termine befinden sich derzeit in der Abstimmung“, berichtete Christian L‘Hiver, im Rathaus Leiter der Abteilung Bürger- und Seniorenservice, im Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur.

Im laufenden Jahr fanden solche Termine bereits in 13 Bad Berleburger Ortschaften statt, so dass Fuhrmann seit dem Start 2018 in insgesamt 17 Bad Berleburger Dörfern zu Gast war.

„Die Beteiligung während der Dorfbesuche war in jeder Ortschaft gut“, zieht L‘Hiver ein durchweg positives Fazit und spricht dabei von etwa zehn bis 15 Prozent der Dorfbevölkerung. „Auch von Jung bis Alt war alles vertreten, was aus unserer Sicht besonders erfreulich ist“, so L‘Hiver weiter. Gerade die jüngeren Zielgruppen habe man „zuletzt mit den klassischen Bürgerversammlungen immer schlechter erreichen“ können. Das neue Format binde diese Generation jetzt deutlich mehr ein. „Sehr positiv ist uns außerdem aufgefallen, dass die Dörfer die Gelegenheit genutzt haben, um nicht nur auf Probleme hinzuweisen, sondern auch auf ihre Besonderheiten und Entwicklungsperspektiven“, freut sich L‘Hiver.

Heiraten in der Drehkoite

Auf Anregung des Verkehrs- und Heimatvereins Girkhausen ist die Drehkoite in Girkhausen seit 1. November als weiterer besonderer Trauort des Standesamtes Bad Berleburg gewidmet. „Damit verfügt die Stadt Bad Berleburg mittlerweile – neben dem städtischen Trauzimmer in der Jugendstilvilla am Rathauspark – über insgesamt sieben besondere Trauorte, die alle ihren ganz eigenen Charme haben“, so Regina Linde, Leiterin des städtischen Fachbereichs Bürgerdienste, im Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur.

Seit zum 1. Mai 2008 die ersten besonderen Trauorte gewidmet worden seien, so Linde weiter, habe sich Bad Berleburg „als Heiratsstandort positiv entwickelt“ und werde „wegen seiner vielfältigen Angebote vor allem auch von auswärtigen Brautpaaren geschätzt“. Mit der Drehkoite – „als einem Alleinstellungsmerkmal, was das Drechselmuseum im Erdgeschoss des Gebäudes betrifft, und damit einem touristischen Highlight“ – sei im östlichen Stadtgebiet „nun ebenfalls die Möglichkeit für eine außergewöhnliche Heirat geschaffen worden“. Eine Termin-Reservierung liegt dem Standesamt für das kommende Jahr bereits vor, berichtet Linde.