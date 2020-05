Polizei: Erndtebrückerin legt Gegenstände auf die Bahngleise

Die Polizei hat in Birkelbach eine 17-Jährige festgenommen, nachdem sie Gegenstände auf die Gleise gelegt hatte.

Eine 17-jährige Erndtebrückerin hat am Donnerstagabend Gegenstände auf die Gleise zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück gelegt und einen Zusammenstoß mit einem Personenzug verursacht. Die Polizei konnte sie kurz darauf in Birkelbach festnehmen.

Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Vorfall um kurz vor 22 Uhr wurde die. Die Bundespolizei wurde von einem Lokführer über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück informiert. An einem Bahnübergang in Birkelbach wurden mehrere Holzpaletten und Äste auf die Schienenkörper gelegt und von einem Zug trotz eingeleiteter Schnellbremsung überfahren.

Erneut Hindernis entdeckt

In etwa 30 Minuten später fuhr der Zug erneut in diesen Streckenabschnitt und entdeckte ein weiteres Hindernis. Dieses Mal brachte der Mitarbeiter der Hessenbahn den Zug rechtzeitig zum Halten. Die Bundespolizei suchte den Ort ab und erkannte eine junge Frau, die nach der Beschreibung des Lokführers die augenscheinliche Tatverdächtige war.

Nach kurzer Flucht wurde die 17-Jährige aus Erndtebrück festgenommen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein. Verletzt wurde zum Glück niemand.