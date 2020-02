Symbolbild. In Arfeld, Richstein und Beddelhausen fiel in der Nacht der Strom aus.

Stromausfall Orkan „Sabine“: Weitere Stromausfälle in Wittgenstein

Wittgenstein. Erneut umgestürzte Bäume sorgten in der Nacht zu Dienstag zu weiteren Stromausfällen in Arfeld, Richstein und Beddelhausen.

Der Orkan „Sabine“ sorgt weiter für Ärger: In der Nacht auf Dienstag sind erneut Bäume umgestürzt – dabei wurde die 10.000-Volt-Stromleitung „Auf dem Harfeld“ beschädigt, wie Christoph Brombach von Westnetz mitteilt.

Von dem dadurch verursachten Stromausfall waren laut Brombach 18 Trafostationen und 2000 Einwohner in Arfeld, Richstein und Beddelhausen in der Zeit zwischen 23.25 und 1.10 Uhr betroffen. Durch Umschaltungen im Netz erfolgte die Wiederversorgung.

Unter anderem unter dem Einsatz einer Forstmaschine fanden am Dienstag bereits die

Reparaturmaßnahmen statt. Richstein ist laut Brombach bereits seit 9.44 Uhr wieder unter Strom, die anderen Orte waren bereits in der Nacht wieder versorgt. In Rinthe, Unter der Weide, laufen derzeit weitere Reparaturarbeiten am 10.000 Volt-Stromnetz.