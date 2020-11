Nordknoten Bad Berleburg: Das Ende vom Stau

Immerhin scheint jetzt das Weihnachtsgeschäft in der Kernstadt gerettet, wenn die Baustelle tatsächlich am Montag in die Winterpause geht.

Sechs Minuten – mindestens. So lange dauerte am Freitagvormittag auf der Poststraße der Stau vor der Baustellen-Ampel am Nordknoten. Das nervt mich als Autofahrer schon. Und als Kunde eines der Geschäfte im direkten Umfeld sowieso, wenn es einfach viel zu lange dauert, bis ich hier einen Parkplatz finde. Der Frust der Bad Berleburger Händler mit Blick auf die Baustelle ist da nur allzu verständlich. Immerhin scheint jetzt das Weihnachtsgeschäft in der Kernstadt gerettet, wenn die Baustelle tatsächlich am Montag in die Winterpause geht. So ist das jedenfalls geplant und vom zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW angekündigt.

Die Botschaft der Händler deshalb an ihre Kunden, die mit ihren Einkäufen inzwischen schon in Schmallenberg fremdgehen: Bad Berleburg ist wieder auf – zumindest bis zum Frühjahr. Entlastung dürfte es dann auch für die inoffizielle Umfahrung der Baustelle via Moltkestraße und Breslauer Straße geben. Die Anlieger der beiden Wohnstraßen wirds freuen.

Drei-Phasen-Ampel bald Geschichte

Schade, dass bei der Händler-Runde am Freitag zwar die heimische Presse, aber kein Vertreter des Landesbetriebs zugegen war. Da hätten sich vielleicht schon so einige Fragen zur Fortsetzung der Bauarbeiten geklärt. Nach dem jetzigen Stand der Planungen soll der Schwerpunkt dann nämlich weniger im Kreisverkehr, sondern eher auf der Brücke und in einem Abschnitt der Astenbergstraße Richtung Wemlighausen liegen. Dort werde eine Baustellen-Ampel zwar auch unverzichtbar sein, so der Landesbetrieb – aber die störanfällige Drei-Phasen-Ampel im Kreisel sei dann Geschichte.

Bleibt das Thema „Vollsperrung“. Mindestens eine, vielleicht auch eine zweite soll es laut Landesbetrieb im Frühjahr noch geben, um an einem oder zwei Wochenenden letzte Arbeiten an der Asphaltschicht und den Fahrbahnmarkierungen zu erledigen. Hier ist der Landesbetrieb gut beraten, Händler und Öffentlichkeit frühzeitig über den Termin zu informieren.