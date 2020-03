Neues Magazin wirbt für urwüchsiges Siegen-Wittgenstein

Siegen-Wittgenstein. Auf ins WaldReich - lautet der Titel eines Magazins, mit dem der Touristikverband Urlaubern und Einheimischen Lust auf Siegen-Wittgenstein macht.

Auf ins WaldReich! Sehen Sie den Wald mit anderen Augen, wenn Sie mit dem Ranger auf dem Rothaarsteig unterwegs sind. Erkunden Sie gemeinsam die Spuren von Tieren und entdecken Sie besondere Bäume. Lernen Sie die Verhaltensregeln im Wald kennen und erfahren Sie Wissenswertes über Hirsche, Baumarten und die Natur. Besuchen Sie unsere Wisente. Einst fast ausgestorben, laden die Könige der Wälder heute wieder zur Audienz. Kennen Sie schon die historische Altstadt Freudenberg, den weltbekannten „Alten Flecken“ mit den malerischen Fachwerkhäusern?



24 Seiten urwüchsige Heimat

Was Sie bei uns sonst noch alles machen können, was unsere Region bietet und wie Sie hier herrlich entspannen und entschleunigen können, das zeigt die neue Publikation „Auf ins WaldReich. Das Outdoor-Magazin für Siegen-Wittgenstein“ des Touristikverbands Siegerland-Wittgenstein (TVSW). Auf 24 Seiten zeigt das Magazin unsere urwüchsig gebliebene Heimat und lädt zum Besuch ein. Siegen-Wittgenstein ist an vielen Orten noch ursprünglich und begeistert mit knorrigem Charme und gelebten Traditionen. Bei uns gibt es vieles zu entdecken – völlig abseits der Massen, ohne Hektik oder Trubel. Das Heft bietet zwei Beispiele für Tagestouren, Fakten zum Bergbau in der Region und vieles zum Thema Sinne.

Abschied vom Gastgeberverzeichnis

Mit dem neuen Magazin hat sich der TVSW im Bereich Print vom traditionellen Gastgeberverzeichnis verabschiedet. Solche Verzeichnisse können im Internet besser, umfangreicher und aktueller dargestellt werden. Online können zum Beispiel mehr Fotos einer Unterkunft präsentiert werden und Änderungen tagesaktuell eingepflegt werden. Durch viele Bilder und verschiedene Filtermöglichkeiten können die Gäste so noch besser und schneller Angebote nach ihren Vorstellungen ausfindig machen. Zu den jeweiligen Gastgebern oder Touren werden im Internet außerdem auch immer noch weitere Tipps und Infos angeboten. Dadurch können die Besucher ihren kompletten Aufenthalt in der Region einfach und übersichtlich planen.

Inspiration für Urlauber und Einheimische

Das Magazin selbst dient der Inspiration und dem Lustmachen auf Siegen-Wittgenstein und nicht mehr der reinen Information wie bisher. Daher ist es ansprechend, mit vielen Bildern und Illustrationen modern gestaltet.

Siegen-Wittgenstein ist die waldreichste Region Deutschlands und bietet fast unberührte Natur, schier unendliche Wälder, unzählige Quellen, Bäche und Flüsse und viel frische Luft zum Durchatmen. Gleichzeitig haben wir geheimnisvolle Täler, stolze Berggipfel, malerische Dörfer, die grünste Großstadt Deutschlands, viel Kultur, majestätische Tiere und jede Menge Platz in der ursprünglichen Natur: zum Wandern, Toben, Erkunden und Erholen.