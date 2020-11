Netzwerk Gesundheit Wittgenstein bietet Onlinekurse an

Raumland. Yoga, Pilates und vieles mehr: Der Verein Gesundheitssport Wittgenstein 2019 hat für seine Teilnehmer zahlreiche Onlinekurse freigeschaltet.

Durch den zweiten Lock down muss der noch junge Verein „Gesundheitssport Wittgenstein 2019 e.V.“ im Netzwerk Gesundheit Wittgenstein seine Gesundheitssport – und Reha Sportkurse aussetzen. Der dafür gestaltete Kursraum in den Räumlichkeiten der Praxisgemeinschaft Mews und Marburger in Raumland steht nun wieder leer. „Die Gesundheitssportkurse und auch der Reha Sport haben sich gut etabliert,“ so Geschäftsführerin Marion Nölling. „Wir haben einige Yoga- und Pilates-Gruppen (für Einsteiger und Fortgeschrittene), sowie Rückenfitness und Qigong, Fitness 60 Plus, Yoga Silver (für die ältere Generation) und HIIT – High Intensive Intervall Training (für die jüngere Generation) im Angebot.“

Online-Kurse für daheim

Die Kurse liefen nach den Sommerferien super an. Denn: Der Sport in der Gruppe ist eine ganz besondere Atmosphäre für alle Aktiven – und oft wird man von der Motivation der anderen einfach mitgerissen, weiß Marion Noelling. Die Kursteilnehmer sind jedoch alle mit einem Online Zugang versorgt worden, so kann jeder Teilnehmer aus den Gesundheitssportkursen den Kurs auf der Matte zu Hause praktizieren. Und als Bonus für alle Teilnehmer hat sich der Verein entschieden, das Portal für die Teilnehmer für alle Kurse frei zu schalten. Das heißt: Jeder Teilnehmer kann online zu Hause auf alle Kurse zugreifen. „So kann sich jeder auch mal in einer anderen Sportart ausprobieren. Und einen kleinen Bonus möchten wir unseren treuen Teilnehmern in diesen schwierigen Zeiten auch bieten“, so Marion Noelling.

Das Netzwerk Gesundheit Wittgenstein hat sein Angebot im Laufe diesen Jahres weiter ausgebaut – neu hinzugekommen ist der Kurs HIIT „High Intensive Intervall Training“. Ebenfalls neu in der Planung ist ein Kurs im Bewegungsangebot für Kinder. Die „Spielekiste“ ist ein Kurs zur psychomotorischen Bewegungs- und Entwicklungsförderung für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren unter der Leitung von Daniela Marburger. Des Weiteren werden regelmäßige Yoga-Workshops am Wochenende mit geleiteter, thematisierter Yoga Stunde und Bewusstseinsimpulsen angeboten. Auch diese werden von einem festen Kundenstamm sehr gut angenommen. Das Netzwerk Gesundheit soll auch im kommenden Jahr weiter wachsen. In den Bereichen Yoga und Pilates und auch Qigong kommen die Teilnehmer in der Kursstunde ganz bewusst zur Ruhe und nutzen auch ihre tiefe Atmung zur Entspannung.

Yoga setzt hierbei das Augenmerk verstärkt auf Entspannung und Atmung, sowie Spiritualität, während Pilates durch körperliche Kontraktion, Stärkung der Körpermitte und mentale Konzentration versucht, das körperliche und geistige Wohlbefinden zu fördern. „Gerade in Zeiten der Krise ist es sehr wichtig einen Ausgleich zu schaffen – nicht alle Teilnehmer schaffen dies alleine zuhause“, berichtet Marion Nölling. Aus diesem Grund hoffen alle Kursleiter im Netzwerk Gesundheit Wittgenstein, so schnell wie möglich mit ihren Teilnehmern wieder im Kursraum zu stehen und den Kurs gemeinsam durchzuführen und bis dahin alle gesund durch die Krise zu kommen.