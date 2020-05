Muttertag in Wittgenstein: Wir sagen „Danke Mama!“

Wittgenstein. In der Corona-Krise kann nicht jeder seine Mutter besuchen. Gerade an Muttertag fällt das schwer. Wir veröffentlichen Ihre Muttertagsgrüße.

Viele Kinder besuchen ihre Mütter jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai: Dann ist Muttertag. Doch bei vielen wird der alljährliche Besuch diesmal ausfallen. Einige Mütter zählen aufgrund ihres Alters oder einer Vorerkrankung zur Corona-Risikogruppe. All jenen, die ihre Muttertagsgrüße nicht persönlich vorbeibringen können, wollen wir in unserer Zeitung dazu die Möglichkeit geben. Natürlich aber auch denjenigen, die einfach mal „Danke Mama!“ sagen wollen. Wir veröffentlichen die guten Wünsche in unserer Zeitung.

Was macht Ihre Mutter zur Allerbesten? Was wollten Sie ihr vielleicht schon immer mal Nettes sagen, haben sich aber nicht getraut? Warum verdient Sie ein großes Dankeschön von Ihnen? Diese Fragen können Sie uns anlässlich unserer Muttertagsaktion beantworten. Es müssen auch nicht unbedingt Worte sein – auch selbstgemalte Bilder für die Mamas drucken wir gerne ab. Schnappschüsse oder Selfies mit Ihrer Mutter können Sie ebenfalls einsenden. Mit der Mitmachaktion wollen wir ein positives Zeichen in schwierigen Zeiten setzen.

Wenn Sie Ihre Muttertagsgrüße in der Zeitung lesen möchten, schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen und einem Text und/oder Foto an berleburg@westfalenpost.de. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.