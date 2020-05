Musik- und Singschule Erndtebrück: Betrieb wieder angelaufen

Stunden für Einzelschüler und Gruppen finden seit einiger Zeit wieder an der Schulstraße statt – einzige Ausnahme: die musikalische Früherziehung.

Erndtebrück. Seit einigen Wochen läuft der Betrieb in der Erndtebrücker Musik- und Singschule nun wieder. Geschäftsführerin und musikalische Leitung Susanne Wagner-Panda zieht eine positive Bilanz: „Die Schüler sind froh, dass der Unterricht wieder stattfindet. Und auch die Lehrer können nun wieder aufatmen.“ Die Eröffnung der Musikschule an der Schulstraße sei ohne Probleme verlaufen, berichtet Wagner-Panda weiter.

Um die Singschule wieder öffnen zu können, musste zunächst ein Konzept für die Hygiene-Vorschriften entsprechend der Coronaschutzverordnung erstellt werden. Dazu zählt – wie allgemein üblich – natürlich das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, wo der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Im Eingangsbereich darf sich seit der Eröffnung außerdem immer nur ein Musikschüler, wahlweise in Begleitung der Eltern, aufhalten. Alle weiteren Besucher der Schule dürfen in diesem Moment an der frischen Luft verweilen.

Schutzverordnung vor Ort gut umsetzbar

In den Räumlichkeiten an der Schulstraße findet zur Zeit überwiegend Einzelunterricht statt, Gruppengrößen mit über sechs Personen gibt es in der Erndtebrücker Musik- und Singschule ohnehin nicht. Dies kommt der Schutzverordnung, welche Gruppengrößen von über sechs Teilnehmern untersagt, positiv entgegen. Die Gruppen in Erndtebrück bestehen höchstens aus zwei Personen plus einer Lehrerin oder einem Lehrer, was jedoch in den hiesigen Räumlichkeiten mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand gut umsetzbar ist. Außerdem befinden sich im Normalfall nur maximal drei unterrichtende Personen im gesamten Musikschulgebäude. Ansonsten lehrt Susanne Wagner-Panda alleine oder auch zu zweit. Dies ist gut möglich, da ohnehin jede Lehrperson einen eigenen Unterrichtsraum benutzt.

Unterricht auch online Auch online bieten Susanne Wagner-Panda und ihre Kollegen Unterrichtseinheiten an. Gerade für Schüler, die mit Risiko-Patienten in einem Haushalt wohnen oder andere Einschränkungen erleben, kommt dieses Angebot besonders gelegen. Dieser digitale Unterricht findet statt, wenn erwünscht und ist natürlich abhängig von den Möglichkeiten der Schüler und auch der Lehrer.

„Ich möchte einen großen Dank an unsere Geschäftsführerin und musikalische Leitung Frau Wagner-Panda richten“, so Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau für den Vorstand der Musikschule. „In den vergangenen Wochen ist viel unternommen worden, um den Unterricht digital aufrecht zu erhalten. Auch jetzt wurde großer Aufwand betrieben, um wieder an den Start gehen zu können.“ Die einzige Ausnahme im aktuell laufenden Musikschul-Betrieb stellt die musikalische Früherziehung dar: Sie kann zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht wieder stattfinden.

Breite Palette an Instrumenten

Neben Klavier und Gitarre bietet die Musikschule eine breite Palette an Instrumenten an. Hier kann neben Keyboard, E-Gitarre, Blockflöte und Geige sogar Akkordeon, Querflöte oder auch Schlagzeug erlernt werden. Über neugierige Einsteiger, musikalisch Interessierte oder auch die Unterstützung durch einen Mitgliedsbeitrag von 12 Euro jährlich freut sich die Schule zu dieser Zeit besonders.

Natürlich gilt es auch hier abzuwarten, wie sich die Lage rund um die Corona-Pandemie entwickelt, um anschließend weitere Entscheidungen zu treffen. Durch den Start der ersten Kurse ist das Gebäude in der Schulstraße nun wieder musikalisch belebt – für Susanne Wagner-Panda, ihr Team und viele Musikschülerinnern und Musikschüler aus Erndtebrück ein großer Schritt zu neuer Normalität.