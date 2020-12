Feiertage Müllabfuhr in Bad Laasphe verschiebt sich

Bad Laasphe. Die Termine für die Müllabfuhr ändern sich über die Feiertage und im kommenden Jahr gilt ein neuer Abfuhrkalender.

Wegen der anstehenden Feiertage verschiebt sich im Bad Laaspher Stadtgebiet die Müllabfuhr.

An den Weihnachtstagen gilt:

Abfuhr Graue Tonne Bezirk A am Samstag, 19. Dezember (statt Montag, 21. Dezember)

Abfuhr Graue Tonne Bezirk B und Gelbe Tonne Bezirk 3 am Montag, 21. Dezember (statt Dienstag, 22. Dezember)

Abfuhr Graue Tonne Bezirk C und Gelbe Tonne Bezirk 6 am Dienstag, 22. Dezember (statt Mittwoch, 23. Dezember)

Abfuhr Biotonne Bezirk D am Mittwoch, 23. Dezember (statt Donnerstag, 24. Dezember)

Abfuhr Biotonne Bezirk E am Donnerstag, 24. Dezember (statt Freitag, 25. Dezember)

Wegen Neujahr verschiebt sich zudem die Abfuhr der Blauen Tonne in Bezirk E auf Samstag, 2. Januar.

Neuer Abfuhrkalender für 2021

Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass ab 1. Januar der neue Abfuhrkalender für 2021 gilt. Er weist geänderte Abfuhrbezirke für die Gelbe Tonne aus. Unter anderem gehören die Straßen in der Kernstadt nun allesamt zum Abfuhrbezirk 4. Dies führt dazu, dass die Straßen nicht mehr, wie bisher, einzeln auf der Rückseite des Abfuhrkalenders aufgeführt, sondern unter dem Begriff „Kernstadt“ zusammengefasst sind. Zudem findet aufgrund der neuen Einteilung am Freitag, 8. Januar, in Bermershausen, Rückershausen und Saßmannshausen eine zusätzliche Leerung der gelben Tonne statt, da ansonsten der Abstand zwischen altem und neuem Abfuhr-Rhythmus zu groß würde.