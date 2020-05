Motorradfahrer verunglückt auf der Eisenstraße nahe Benfe

Für die Unfallaufnahme wurde die Eisenstraße vorübergehend voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro.

Schwer verletzt worden ist am Mittwochmittag ein 34-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 722 (Eisenstraße). Er war von Hilchenbach-Lützel in Richtung Siegquelle unterwegs, als ihm in einer Kurve ein 53-jähriger Lkw-Fahrer entgegen kam.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sprang der Fahrer von seinem Motorrad und prallte gegen den seitlichen Unterfahrschutz des Lastwagens. Das Motorrad selbst kollidierte mit der Front des Lkw.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die ersten Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Mann zu schnell gefahren sein könnte. Für die Unfallaufnahme wurde die Eisenstraße vorübergehend voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro.