„Mit Freude helfen“ – Pflegedienstes feiert 25-Jähriges

Der Pflegedienst Engedi in Feudingen feiert sein 25-jähriges Jubiläum planmäßig.

Der Grundstein wurde damals mit einer der ersten Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Deutschland gelegt.

Feudingen. Im August 1995 begann das Ehepaar Hackenberg die Firmengeschichte der heutigen Engedi GmbH und Co. KG zu schreiben. Heute sind Martin Otto, Simone Otto und Tobias Otto die Inhaber des Pflegedienstes. Der Grundstein wurde damals mit einer der ersten Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Deutschland gelegt. Kurz nach Aufkommen der gesetzlichen Pflegeversicherung bot das kleine, familiär geführte Haus in Feudingen Angehörigen die Möglichkeit der Entlastung, weil sie während eines Urlaubs ihre pflegebedürftigen Angehörigen in Obhut der Einrichtung geben konnten.

In den Folgejahren erweiterte die Einrichtung ihr Angebot um behindertengerechte Wohnungen, in denen eine dauerhafte Versorgung möglich wurde und einen ambulanten Pflegedienst, der auch zu Hause die Angehörigen bei der Pflege unterstützen konnte. Das Kurzzeitpflegeheim gibt es seit etwa zehn Jahren nicht mehr. Es wurde in eine Wohngemeinschaft umgewandelt, die Senioren ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft ermöglicht, aber auch Unterstützung, wo sie gebraucht wird.

Mittlerweile befinden sich etwa 140 Patienten in der ständigen Versorgung des Pflegedienstes und erhalten Unterstützung bei der Körperpflege, beim Umkleiden, bei medizinischen Maßnahmen, wie Wundversorgungen, Medikamentengabe und Injektionen sowie bei der hauswirtschaftlichen Versorgung. Das Team besteht aus 30 Mitarbeitern, darunter Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Wundexperten und Hauswirtschaftskräfte. Als Ausbildungsbetrieb bildet die Engedi GmbH und Co. KG derzeit zwei Altenpflegeschüler aus und bietet ab dem Herbst weitere Ausbildungsplätze zur Pflegefachkraft an.

Am 14. August wurde das Jubiläum gefeiert. Schon vor Corona war eine Jubiläumsfeier im kleinen Kreis geplant. Die Mitarbeiter sollten im Mittelpunkt stehen. Kurzerhand wurde das Motto des Pflegedienstes von „mit Freude helfen“ passend in „mit Freunden helfen“ umgeschrieben. Abgeholt vom Planwagen der Familie Schwermer ging es über die Dörfer zum Rhein-Weser-Turm, wo das bestellte Essen schon wartete. Anschließend wurde das Jubiläumsbanner am Turm ausgehangen und ein Dämmerungsspaziergang gemacht. Bernhard Schwermer brachte das Team des Pflegedienstes wohlbehalten zu später Stunde wieder nach Feudingen zurück.

Bewerben können sich bei Engedi jederzeit ausgebildete Fachkräfte, Arzthelfer/innen und Hauswirtschaftskräfte oder Menschen, die ungelernt in den Beruf einsteigen möchten. Aktuelle Stellenangebote auf einer Homepage www.engedi.de.