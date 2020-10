Mehrere Anschlussmöglichkeiten

In Girkhausen bieten neben Innogy auch die Telekom und 1&1 schon seit einigen Wochen ihre Tarife an. Telekom liegt im Kernort nach eigenen Angaben bei bis zu 175 Mbit/s, 1&1 und innogy/E.ON geben bis 250 Mbit/s an.

Anbieterwechsel

Generell sehen die Schritte zum Abschluss eines schnelleren Anschlussvertrags so aus:

1. Der Kunde schließt einen Vertrag auf das neue Netz ab, ggf. auch mit Anbieterwechsel.



2. Nach der technischen Fertigstellung (das ist in diesem Fall schon erledigt) wird die Bereitstellung zum technisch nächstmöglichen Datum angestoßen. Bei Anbieterwechsel müssen zusätzlich Kündigungsfristen eingehalten werden.







3. Mit Definition des technisch/vertraglich möglichen Datums wird ein Schalttermin vereinbart und die technische Umstellung im Schaltschrank vor Ort vollzogen (Umstecken vor Ort).