Lkw-Fahrer wegen Unfallflucht in Bad Laasphe verurteilt

Der Verteidiger war sich des schweren Verkehrsdelikts seines Mandanten bewusst. Er und der 43-jährige Angeklagte aus Biedenkopf akzeptierten dann auch das Urteil des Bad Berleburger Amtsgerichts: sechs Monate Fahrverbot und eine Geldstrafe von insgesamt 2450 Euro.

Den Vorwurf, trotz eines bereits bestehenden Fahrverbots in seinem Lkw einen Begrenzungspfosten umgefahren und sich anschließend bewusst vom Unfallort entfernt zu haben, hatte der Angeklagte zuvor zwar reuig eingeräumt. Doch allzu viel Verständnis hatte der in Biedenkopf lebende Lkw-Fahrer nach der endgültigen Verkündung durch Strafrichter Torsten Hoffmann dann doch nicht. Eigentlich wolle er seinen Führerschein behalten, da er den für seinen Beruf als Lkw-Fahrer benötige: „Ich muss meine Familie durchbringen, darunter zwei Kinder“, ließ er mit Hilfe eines Übersetzers vortragen. Er selber ist zwar 1976 in Deutschland geboren, verbrachte aber die meiste Zeit seiner Jugend in der Türkei und lernte auch nach seiner Rückkehr 1988 die deutsche Sprache nicht richtig.

Schon wegen Raubes und Erpressung im Gefängnis

Dass er wegen Raubes und Erpressung bereits im Gefängnis saß und sich allein in den letzten zwei Jahren mehrere Verkehrsdelikte leistete, bescherte Oberamtsanwältin Judith Hippenstiel „einige Bauchschmerzen“, ob denn die Reue so ehrlich sei. Dennoch waren ihr und Richter Hoffmann bewusst, dass der Angeklagte bei einer grundsätzlichen Entziehung der Fahrerlaubnis in seinem Beruf aufgeschmissen wäre. Daher war das sechsmonatige Urteil ein Entgegenkommen, was der Angeklagte später verzweifelt hinnahm. Besserung gelobte er dennoch: „Ich werde nicht nochmal hier sitzen, das verspreche ich Ihnen.“