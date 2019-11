Linke will Bürgermeisterkandidaten für Berleburg aufstellen

Bad Berleburg. Die Suche nach einem geeigneten Bewerber für Bad Berleburg läuft. Aber auch für alle Wahlbezirke in den drei Kommunen stellt sich die Linke auf.

Der Ortsverband Wittgenstein der Partei Die Linke positioniert sich für die Kommunalwahl 2020. Die Partei will in allen drei Kommunen für die Stadtverordnetenversammlungen kandidieren. Derzeit werden sowohl für die Wahlkreise als auch die Reservelisten geeignete Kandidaten gesucht.

In Bad Berleburg hat darüber hinaus die Suche nach einem eigenen Bürgermeisterkandidaten begonnen. In einer Versammlung haben die Mitglieder des Ortsverbandes „grundsätzliche Entscheidungen“ getroffen, berichtet der 1. Vorsitzenden Thorsten Fischer.

Während es in Bad Laasphe und Erndtebrück mehrere von Parteien getragenen Bürgermeisterkandidaten bzw. Amtsinhaber gebe, die sich zur Wahl stellen, trete in Bad Berleburg mit Bernd Fuhrmann nur ein Kandidat an, der parteilich „durch die nicht mehr unterscheidbaren Parteien von CDU und SPD“ getragen werde. Die Kandidatur des parteilosen Einzelbewerbers Oliver Junker-Matthes sei zwar angekündigt aber noch nicht sicher.

„Wir als Die Linke halten es aber für unbedingt notwendig, den Menschen bei demokratischen Wahlen Alternativangebote zu machen. Von daher ist Die Linke in Bad Berleburg bestrebt, einen eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl aufzustellen. Es werden nunmehr die erforderlichen Schritte zur Kandidatenfindung eingeleitet. Wir werden die Öffentlichkeit über den laufenden Prozess weiter informieren“, so Fischer weiter.