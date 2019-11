Der beste Chor im Westen - Voreintscheid 2 in Essen in der Zeche Zollverein mit „LahnVokal“ aus Feudingen

Der Männerchor aus Feudingen tritt beim größten Chor-Wettbewerb NRWs „Der beste Chor im Westen“ an. Wann der im TV verfolgt werden kann.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„LahnVokal“ aus Feudingen will bester Chor im Westen werden

Feudingen. Für den Männerchor „LahnVokal“ ist das Singen mehr als nur eine schöne Freizeitbeschäftigung. Der Chor sieht sich nach eigener Aussage nicht als „AltherrenSpaßverein“, der ab und zu einige Liedchen trällert. Er will vor allem eins: ambitioniert und engagiert singen. So wollen sie sich auch beim größten Chor-Wettbewerb Nordrhein-Westfalens präsentieren: Zum bereits vierten Mal sucht der WDR den „besten Chor im Westen“ – unter den 20 teilnehmenden Chören sind auch die Sänger aus Wittgenstein.

Prominente Jury

Jury: v.l. Rolf Schmitz- Malburg, Beatrice Egli, Jane Comerford, Giovanni Zarrella. Foto: Melanie Grande / FOOLPROOFED GmbH

Vor den Augen und Ohren der Jury rund um die Sänger Beatrice Egli, Giovanni Zarrella und „Texas Lightning“-Frontfrau Jane Comerford sowie Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR treten jeweils zehn Chöre in zwei Vorentscheiden an.

Besonders Jury-Neuling Beatrice Egli kann die Einmaligkeit des Chorgesangs nachvollziehen: „Jeder Chor hat seine Besonderheiten, und die gilt es herauszufinden und hervorzuheben mit dem passenden Song und Performance. Jede menschliche Stimme ist einzigartig – und mehrere Stimmen zusammen bilden noch einmal einen ganz besonderen Sound!“

Der Chor „LahnVokal“ aus Feudingen ist im zweiten Vorentscheid am Freitag, 29. November um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen – dann muss sich der Chor gegen starke Konkurrenz durchsetzen: Mit „Witches of Pitches“ (Moers), „can carmina (Bielefeld), „Encore!“ (Düsseldorf), „Frauenensemble Encantada“ (Neunkirchen), „Jugendchor Theater Bonn“ (Bonn), „Bridgeman“ (Bocholt) „Sounds like Wednesday“ (Ennepe-Ruhr-Kreis), „St. Gertrud African Catholic Voices Essen“ (Essen) und dem „Vokalensemble Amaryllis“ (Mönchengladbach) wollen auch neun weitere Chöre ihre Chance nutzen: Fünf Gesangsgruppen machen am Ende dieses Abends das Rennen und ziehen ins große Halbfinale ein.

Gestandene Herren in jungem Chor

Auch wenn die Herren von „LahnVokal“ gestandene Mannsbilder sind, ist der Chor selbst noch jung: „LahnVokal“ gibt es erst seit dem Jahr 2015. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss der Männerchöre MGV Lyra Rückershausen und MGV Concordia Feudingen. Weil die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren sanken, entschlossen sich die Sänger zum gemeinsamen Musizieren.

Wittgenstein Preisgeld und Auftritt mit WDR Rundfunkchor Die besten zehn Chöre haben anschließend an die beiden Vorentscheide die Chance, über das Halbfinale (6. Dezember, 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen) ins große Finale (13. Dezember, 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen) einzuziehen und gesanglich gegeneinander anzutreten. „Der beste Chor im Westen“ darf sich über 10.000 Euro und einen Auftritt mit dem WDR Rundfunkchor in seiner Heimatstadt freuen. Der Musikstil von „LahnVokal“ ist vielfältig, vorwiegend werden deutsche Chorsätze gesungen.

Marco Schreyl und Sabine Heinrich moderieren den Wettbewerb. Sabine Heinrich: „Ich freue mich so sehr, mittendrin zu sein und die Magie mitzuerleben. Leider hab ich es selbst nie in einen Chor geschafft – immerhin darf ich jetzt moderieren,“ so die WDR-Moderatorin.

Auch Marco Schreyl ist beeindruckt von der Atmosphäre der Shows: „Ich freuehier gibt es mehr artikel und bilder aus wittgenstein mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr den besten Chor im Westen suchen. Mit einer tollen Jury und vor allem mit der Entscheidung der Zuschauer im Finale werden wir eine emotionale, musikalische Reise durch den ganzen Westen machen. Egal ob klein oder groß, ob jung oder älter – jeder Chor bekommt bei uns alle verfügbaren Scheinwerfer. “