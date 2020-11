Kurstraße in Bad Laasphe teilweise gesperrt

Bad Laasphe. Eine Durchfahrt ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Aufgrund von Erdarbeiten am Fernwärmeverteilnetz muss die Kurstraße in Bad Laasphe im Bereich zwischen den beiden Kreuzungen Kurstraße/Feldstraße und Kurstraße/Vor dem Fang in der Zeit von Mittwoch, 18. November, bis voraussichtlich Samstag, 28. November, für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Eine Durchfahrt ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Aufgrund der Kürze des betroffenen Teilstücks und der begrenzten Baustellendauer wird eine offizielle Umleitung nicht eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer werden dennoch gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.