Corona-Virus Kreis: Verdacht in Womelsdorf hat sich nicht bestätigt

Womelsdorf. Gute Nachricht für die Angehörigen der Mitarbeiter in der Rettungswache: Sie können die häusliche Quarantäne umgehend verlassen.

Der Corona-Verdacht bei einer Mitarbeiterin der Rettungswache in Womelsdorf hat sich nicht bestätigt. Das Ergebnis der Probe war negativ. Diese gute Nachricht hat das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein jetzt erhalten.

Da die Frau in einem benachbarten Kreis wohnt, hatte das dortige Gesundheitsamt die Beprobung veranlasst. Weil die Mitarbeiterin der Rettungswache aber Kontakt zu einem bestätigt Infizierten hatte, wird sie selbst noch ein paar weitere Tage in häuslicher Quarantäne bleiben – und dann noch einmal auf das Virus getest. Das ist aus Sicht der Experten sinnvoll, so der Kreis Siegen-Wittgenstein, da die Inkubationszeit des Virus bis zu 14 Tage betragen kann.

Mitarbeiter sollen vorsichtshalber noch zuhause bleiben

Die gute Nachricht hat auch unmittelbar Auswirkungen auf die Angehörigen der Mitarbeiter der Rettungswache in Womelsdorf: Sie können jetzt umgehend das häusliche Umfeld verlassen. Das Kreisgesundheitsamt hat bereits damit begonnen, sie entsprechend zu informieren.

Die rund 15 Mitarbeiter der Rettungswache selbst sollen aber vorsichtshalber noch zuhause bleiben, bis ihre eigenen Untersuchungsergebnisse vorliegen. Das wird für morgen erwartet. Dieser Schritt sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, betont das Kreisgesundheitsamt, um auf Grund der Inkubationszeit des Coronavirus keinerlei Risiken einzugehen.

Die Info-Hotline des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auch weiterhin geschaltet. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 0271/333-1120 zu erreichen. Weitere Informationen zum Coronavirus hat der Kreis auch unter www.siegen-wittgenstein.de/coronavirus im Internet zusammengestellt.