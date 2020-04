Kreis Siegen-Wittgenstein: Keine Kita-Gebühren für Mai

Der dreijaehrige Nick schaut am in die Kasse eines Kaufladens. Heilbronner Eltern wissen den Vorstoß des Kreises zu schätzen, wegen der Coona-Pandemie auch im Mai keine Gebühren zu erheben.

Siegen-Wittgenstein. Landrat Andreas Müller hat vorgeschlagen, auch für den Monat Mai keine Kitagebühren zu erheben. Ein Beschluss steht aber noch aus.

Wie bereits im April müssen Eltern auch im Mai keine Gebühren für die Kindertagesbetreuung zahlen. Das hat der Kreis Siegen-Wittgenstein jetzt noch einmal für die Betreuung im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes klargestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises hervor.

Dringlichkeitsbeschluss fehlt noch

Einen entsprechenden Dringlichkeitsbeschluss wird Landrat Andreas Müller nun herbeiführen. Denn diese Entscheidung obliegt letztlich den politischen Gremien des Kreises. „Nachdem wir in dieser Frage aber bereits bei den April-Beiträgen eine große Einmütigkeit hatten, habe ich keinen Zweifel, dass die politischen Gremien des Kreises auch dieser familienfreundlichen Entlastung zustimmen werden“, so Müller. Der Beitragserlass gelte im Übrigen auch für Eltern, deren Kinder eine Notbetreuung in Anspruch nehmen.

Zahlungen werden erstattet

Familien, die die Beiträge überweisen, können darauf für den Monat Mai verzichten, erläutert der Landrat: „Sollten sie schon überwiesen haben, müssen sie nichts weiter unternehmen, wir überweisen die Beträge dann ganz unbürokratisch einfach zurück. Gleiches gilt für Eltern, bei denen wir die Beiträge abbuchen. Auch die müssen nichts unternehmen: Wir setzen die Abbuchung für den Monat Mai einfach erneut aus“, so der Landrat.

Land und Kreis springen ein

Die durch den Beitragserlass entstehenden Kosten für den Kreishaushalt werden vom Kreis und vom Land NRW jeweils zur Hälfte getragen. Das Kreisjugendamt ist für die Kindertagesbetreuung in allen Städten und Gemeinden des Kreises außer der Stadt Siegen zuständig, die ein eigenes Jugendamt hat.