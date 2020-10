Kreis Siegen-Wittgenstein ist nun Corona-Risikogebiet

Wittgenstein. Corona in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück: Inzidenz in Siegen-Wittgenstein steigt über 50. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Kreis Siegen-Wittgenstein überschreitet den Inzidenzwert von 50

Corona in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück: Derzeit sind 10 Menschen (Stand 22. Oktober) in Wittgenstein erkrankt. Im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein sind 207 Personen mit dem Virus infiziert.

Beim Kreisgesundheitsamt sind am Donnerstag 27 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen.

eingegangen. Zwei Personen aus Siegen-Wittgenstein werden aktuell wegen Corona im Krankenhaus behandelt, keine davon intensivmedizinisch.

Update vom 23. Oktober. Jetzt hat auch der Kreis Siegen-Wittgenstein die letzte Warnschwelle überschritten. Kreisweit ist die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Freitagmorgen auf 57,8 gestiegen. Damit zählt auch Siegen nun zu den Corona-Risikogebieten, der Kreis muss nun Maßnahmen ergreifen, um die Zahl der Infektionen wieder zu senken. Das gleiche Schicksal hat am Freitag den benachbarten HSK ereilt. Auch hier liegt der Inzidenzwert nun oberhalb der Gefährdungsstufe 2 von 50.

Update vom 22. Oktober. Gute Nachricht für die Region in Sachen Corona-Infektionen: Der 7-Tages-Inzidenzwert liegt derzeit kreisweit bei 45,5 pro 100.000 Einwohner, ist damit gegenüber dem Vortag mit 46,6 leicht gesunken. Die Schwelle zur Gefährdungsstufe 2 liegt bei 50.

Die Zahl der neu Infizierten im Altkreis Wittgenstein hat sich derweil statistisch nicht verändert: Sie liegt nach wie vor bei fünf Personen in Bad Berleburg, vier in Erndtebrück und einer in Bad Laasphe. Allerdings ist in Bad Berleburg ein neu infizierter Mann zwischen 50 und 60 Jahren hinzugekommen, während ein anderer Mann zwischen 40 und 50 Jahren aus der Quarantäne entlassen werden konnte.

Quarantäne in Bad Laasphe beendet

Zum Vergleich: Im benachbarten Siegerland liegt die Zahl der Menschen, die aktuell an Covid 19 erkrankten Menschen deutlich höher – bei fast 200. Allein in der Kreisstadt Siegen sind es 69, in Kreuztal 45 und in Netphen 25.

Inzwischen ist die Quarantäne für die Betroffenen der Grundschule Bad Laasphe ausgelaufen – das bedeutet: Die Einrichtung konnte am Donnerstag wieder öffnen.

Update vom 21. Oktober. Der Kreis Siegen-Wittgenstein rückt bei den Corona-Werten immer näher an die Schwelle zur Gefährdungsstufe 2 heran: Aktuell liegt der 7-Tages-Inzidenzwert bei 46,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, der Grenzwert ist 50. In der Gefährdungsstufe 2 würden alle verschärften Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung NRW gelten, die die Landesregierung für sogenannte „Corona-Hotspots“ festgelegt hat:

Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal fünf Personen aus mehreren Haushalten.

Beschränkung der Teilnehmerzahl für private Feiern im öffentlichen Raum auf zehn Personen (gültig ab dem 19. Oktober).

Sperrstunde um 23 Uhr droht

Sperrstunde für Gastronomie-Betriebe sowie ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken zwischen 23 Uhr und 6 Uhr.

Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen, Versammlungen und Kongressen auf 100 Personen. Hier gilt laut Corona-Schutzverordnung ein Bestandsschutz – und die Begrenzung gilt nur ab dem vierten Tag der Feststellung der Gefährdungsstufe. Mit Hygienekonzept ist im Freien eine Teilnehmerzahl von maximal 500 und in Innenräumen von maximal 250 zulässig.

Am Mittwoch meldete das Kreisgesundheitsamt zwei neu infizierten Männer aus Bad Berleburg und Bad Laasphe. beide zwischen 40 und 50 Jahre alt. Damit sind aktuell fünf Personen in Bad Berleburg, vier in Erndtebrück und eine in Bad Laasphe erkrankt.

Update vom 19. Oktober: Mit 36,5 Neuinfektionen (Stand 19. Oktober 20 Uhr) pro 100.000 Einwohnern hat der Kreis Siegen-Wittgenstein nun den ersten Schwellenwert überschritten. „Das Land NRW hat für diesen Fall klare Regelungen getroffen, die wir nun auch für unseren Kreis anordnen werden“, sagt Landrat Andreas Müller.

Für den Kreis Siegen-Wittgenstein gilt nun die „Gefährdungsstufe 1“, die besagt:

Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse mit mehr als 1.000 Personen sind unzulässig.

An Festen, die ohnehin nur aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung stattfinden, dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen.

Maskenpflicht auch während des Konzerts

Die Maskenpflicht gilt auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen.

Die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist.

Die Gefährdungsstufen können erst aufgehoben werden, nachdem die jeweiligen Grenzwerte der 7-Tages-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurden.

Die genannten Maßnahmen sind für den Kreis Siegen-Wittgenstein ab Dienstag, 20. Oktober gültig.

Kreis Siegen-Wittgenstein derzeit noch unter dem 35-er-Schwellenwert

Am Freitag sind 24 neue positive Corona-Testergebnisse beim Kreisgesundheitsamt eingegangen – darunter jedoch keine Person aus Wittgenstein. Außerdem konnten zwölf Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden – darunter eine Frau Anfang 20 aus Bad Berleburg. Aktuell erkrankt sind in Wittgenstein vier Personen aus Bad Berleburg und weitere vier aus Erndtebrück.

Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Siegen-Wittgenstein bei 30 Fällen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner – also noch unter dem ersten Schwellenwert von 35, ab dem weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ergriffen werden müssen. Zum Vergleich: Im benachbarten Kreis Olpe liegt der Inzidenz-Wert bereits bei 54,5 – also klar über dem zweiten Schwellenwert von 50, bei dem zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Reduktion von Neuinfektionen einzuleiten sind.

Kitas und Bildungseinrichtungen unter Quarantäne

Unter Quarantäne gestellt hat das Kreisgesundheitsamt Teile der Klassen 9a und 9b des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Neunkirchen, die orange Gruppe der evangelischen Kita Dautenbach in Siegen, die rote, lila und grüne Gruppe sowie Teile der orangen Zwergengruppe in der DRK Kita Zwergenland (Altenseelbach), die Klassen AV1201 und KM7 des Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Siegen, die Lehrwerkstatt bei Bombardier und einzelne Schüler der Klasse bvb-Si-03m, Deutsche Angestelltenakademie Siegen GmbH.

Neu infiziert hat sich in Wittgenstein ein Mann Anfang 50 aus Bad Berleburg. Zugleich konnten 13 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden, darunter ein Mann Ende 30, ein weiterer Anfang 40 und ein Senior. Aktuell erkrankt sind in Bad Berleburg 5 Personen, in Erndtebrück 4.

„In der ev. Kita Familienzentrum Sonnenau in Erndtebrück wurde wegen einer positiv getesteten Person der U2-Bereich unter Quarantäne gesetzt“, hieß es jetzt in einer Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Ob nun ein Kind oder ein Erzieher positiv getestet wurde, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Lediglich ein Mann Anfang 50 aus Erndtebrück war neu in der Statistik der Erkrankten hinzugekommen. Die Ermittlung der Kontaktpersonen in den kreisweit betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen läuft zurzeit noch.

Covid breitet sich weiter aus

Damit verbreitet sich das Virus weiter in Wittgenstein und auch in Erndtebrück, das lange Zeit ohne einen bekannten positiven Fall geblieben war, doch spätestens mit den gehäuften Infektionen im Erndtebrücker Eisenwerk Schlagzeilen machte.

In Erndtebrück sind derzeit fünf erkrankte Personen bekannt, elf konnten bereits wieder als genesen entlassen werden. In Bad Berleburg gelten derzeit sieben Personen als infiziert – 35 Menschen sind bereits wieder gesund, eine Person ist daran verstorben. Bad Laasphe hat derzeit keine Corona-Kranken zu vermelden – hier konnten 18 Personen als genesen entlassen werden.





Update 6. Oktober: Beim Kreisgesundheitsamt sind sechs neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen. 24 Personen wurden als genesen entlassen, darunter eine Seniorin aus Bad Berleburg.

Fünf Personen aus Siegen-Wittgenstein werden wegen Corona im Krankenhaus behandelt, eine intensivmedizinisch. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 764 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 659 sind wieder genesen, acht verstorben.

Corona in Wittgenstein: Steuereinnahmen in Kommunen sinken

Update 5. Oktober: Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Finanzen der Kommunen. Die schwächelnde Konjunktur in der Industrie und die Absatzeinbußen vor allem beim stationären Handel und der Gastronomie bescheren den Stadtkassen von Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück große Löcher.

In Erndtebrück sind die Gewerbesteuer um 40 Prozent. In Bad Laasphe sind es 30 Prozent. Jetzt warten die Kämmerer auf Gelder von Bund und Land.

