Das Konzept „Wittgensteiner Landmarkt“ ist aufgegangen und wird auf der Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet. Eine Jury hat das Vermarktungskonzept für regionale Produkte der drei Wittgensteiner Rewe-Märkte für den deutschlandweit vergebenen Regional Star 2020 unter die besten drei in der Kategorie Präsentation gewählt. Antje Heidrich und Volker Treude, die die drei Märkte in Erndtebrüpck, Bad Laasphe und Bad Berleburg betreiben sind ganz gespannt, auf welchem Treppchenplatz das gemeinsame Konzept am Ende landet. Dieses Geheimnis wird am 21. Januar um 18 Uhr im Palais am Funkturm in der Hauptstadt gelüftet.

Fairness

Hausgemachte Nudeln aus Christianseck. Foto: Lars-peter Dickel

Volker Treude warb am Montag schon bei den Landwirten und Lebensmittelerzeugern dafür, die Wittgensteiner Delegation nach Berlin zu begleiten, schließlich komme der Erfolg nicht von ungefähr: „Das ist eine sympathische Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, macht der Marktleiter deutlich. „Diesen Preis bekommen wir, weil wir fair zu den Bauern sind, faire Preise zahlen und schnell zahlen“, erläutert Treude. Rewe mache keinen Druck und drehe auch nicht an der Preisschraube: „Die Erzeuger geben uns ihre Preise vor. Wir geben sie weiter“, sagt der Bad Berleburger Händler und erhält zustimmendes Kopfnicken von den Erzeugern der Produkte, die zur Vorstellung eingeladen sind.

Durch das Angebot von Produkten, die aus einem Umkreis von maximal 80 Kilometer stammen, sei auch der Aspekt Nachhaltigkeit gewahrt. Neben Wittgensteiner Anbietern, sind auch die hessischen und sauerländischen Nachbarn stark vertreten.

Nachhaltigkeit

„Das ist gut für die Umwelt und für die Arbeitsplätze, die wir erhalten wollen. Wir verkaufen Käse der Familie Zacharias oder Eier vom Sonnenhof, dann brauche ich keinen Käse oder Eier aus Holland“, sagt Treude der hinterher schiebt, dass Rewe natürlich trotzdem die Markenprodukte der großen Anbieter in den Regalen hat. „Aber so kann der Kunde entscheiden, was er möchte.“

Starker Umsatz

Wittgenstein Die Direktvermarkter Wittgenstein: Sonnenhof aus Wingeshausen, Steffeshof aus Weidenhausen, Familie Henk aus Sassenhausen, Metzgerei Bätzel aus Wunderthausen, Metzgerei Müller aus Erndtebrück, Metzgerei Reuter aus Bad Laasphe, Familie Feige aus Christianseck, Höses Gewürze aus Schwarzenau, Brauerei Bosch aus Bad Laasphe, Imkerei Neumann aus Birkelbach und Imkerei Bernhardt aus Erndtebrück, Naturhof Jochen Born aus Wingeshausen. Siegerland: Oechelhäuser Spirituosen, Eichenhof aus Hilchenbach-Grund. Hessen: Metzgerei Bernhardt und Bäckerei Eckhardt aus Hatzfeld, Käserei Zacharias Elsoff, Marburger Molkerei, Fischzucht Auetal aus Bromskirchen, Ziegenunion Ellershausen. Sauerland: Fischzucht Rameil aus Finnentrop, Sauerlandfleisch aus Hallenberg, Bauerhof Becker vom Diemelsee.

Dass sich viele Menschen beim Einkauf für regionale Produkte entscheiden, zeigt eine Zahl die Treude und seine Erndtebrücker Kollegin Antje Heidrich gerne preisgeben: 2,8 Millionen Euro Umsatz macht der Wittgensteiner Landmarkt jährlich. Und er könnte sogar mehr machen, wenn sich manche Produkte nicht natürlich verknappten, weil eben junge Hennen weniger Eier legen als ältere, wie Mirko Sonneborn vom Sonnenhof erläutert. Zu den Landmarkt-Marken gehören aber auch andere heimische Produkte, wie die der Metzgereien Bätzel, Müller, Bernhardt und Reuter, die Brote der Hatzfelder Bäckerei Eckhardt oder Bier der Brauerei Bosch aus Bad Laasphe. Und Bäckermeister Henrik Eckhardt erläutert, dass auch das Mehl aus zwei Mühlen im hessischen Gladenbach und Niederasphe - also aus der direkten Nachbarschaft kommt. Die Händler schauen jetzt ebenso gebannt wie die Marktleiter auf den Ausgang der Jury-Entscheidung bei der Grünen Woche in Berlin.

15.000 Märkte im Wettbewerb

Die Redaktion des Branchenmagazins „Lebensmittel Praxis“ hat die Wittgensteiner Rewe-Märkte aus 15.000 Supermärkten bundesweit beim Regional Star 2020 für die Kategorie Präsentation ausgewählt. „Wir bewerben uns regelmäßig auf solche Preise. Aber das hier ist jetzt schon etwas ganz besonderes“, sagt Volker Treude.