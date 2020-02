Klaus Gräbener: Der politisch erzwungene Umbruch hat Folgen

Die angekündigte Werksschließung der Walter Klein GmbH & Co. KG in Bad Laasphe-Banfe mit dem Verlust von 220 Arbeitsplätzen in der Region macht auch die Industrie- und Handelskammer Siegen-Wittgenstein/Olpe nachdenklich. Der Automobilzulieferer WKW begründet den Schritt mit schwächerer Auftragslage. Wir haben mit dem IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener über den Fall gesprochen und der findet deutliche Worte.

Wirtschaftsstandort bedroht

„Die Schließung der Walter Klein GmbH & Co. KG in Banfe zeigt, dass all das, was in Berlin diskutiert und beschlossen wird, sich auch bei uns konkret auswirkt. Der politisch erzwungene Umbruch in der Automobilbranche, vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor, hat Folgen: für Unternehmensstandorte, für Wirtschaftsräume, für die Mitarbeiter und ihre Familien. Das ist die eigentliche Botschaft der Schließung von WKW.“



Der Unterschied zum Kohleausstieg

Gräbener vergleicht zwei Auswirkungen der Energiewende miteinander. Den gerade in Berlin beschlossenen Kohleausstieg und die Diskussion um den CO2-Ausstoß bei der Mobilität. „Der Hebel lässt sich eben nicht geräuschlos von einem Moment auf den anderen umlegen. Für jeden Arbeitsplatz, der in Folge des Kohleausstiegs wegfällt, wird mehr als eine Viertelmillion Euro aus Bundesmitteln in Aussicht gestellt. Da darf man gespannt sein, wie die Rechnung für die Arbeitsplätze aussieht, die in der Automobilzuliefererindustrie wegfallen, weil politisch alles auf Elektroantrieb gesetzt wird. Für die betroffenen Mitarbeiter von WKW ist das mehr als bitter. Die derzeit niedrige Arbeitslosenquote gibt zumindest Grund zur Hoffnung, dass sie in der Region eine neue Beschäftigung finden“, so Gräbener weiter.

Werksschließung angekündigt

Am Freitag vergangener Woche hatte die Walter Klein GmbH & Co. KG angekündigt, ihren Produktionsstandort in Banfe nach und nach zu schließen. Perspektivisch soll dies bis zum 31. März 2021 erfolgen. WKW stellt Bauteile für Fahrzeuge her, zum Beispiel Alu-Leisten für Dachrelings.