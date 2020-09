Karsten Gebhard: 30 Jahre für das Johanneswerk engagiert

Der frühere Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Joahnneswerkes und Verwaltungsleiter von Einrichtungen in Bad Berleburg ist gestorben.

Bielefeld/Bad Berleburg. Er galt als Menschenfreund und geschätzter Vermittler, der sich Zeit seines Lebens für die Diakonie und ihre Überzeugungen eingesetzt hat. Nun ist Karsten Gebhard, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Ev. Johanneswerks und Bundesverdienstkreuz-Träger, im Alter vom 75 Jahren verstorben.

„Wir trauern um einen Mann, der dieses Unternehmen, seine Mitarbeitenden und das Miteinander hier maßgeblich geprägt hat“, betont Dr. Ingo Habenicht, Vorsitzender der Geschäftsführung des Ev. Johanneswerks und seit 2011 Gebhardts Nachfolger. Mit ihm verliere die Gesellschaft einen Menschen, der sich durch seine Berufung und seinen ehrenamtlichen Einsatz über die Maßen für das Gemeinwohl engagiert habe.

Fachmann für Kliniken

Karsten Gebhardt (Jahrgang 1945) war insgesamt 30 Jahre für das Ev. Johanneswerk tätig, davon 25 Jahre als Vorstandsmitglied. Seine Beschäftigung begann als Verwaltungsleiter der Klinik Wittgenstein und des Haus am Sähling in Bad Berleburg. Noch in der Zeit seines Ruhestands hat er Kliniken im Kreis Siegen-Wittgenstein zur erfolgreichen Umsetzung der Krankenhausbedarfsplanung beraten, zuletzt in den Jahren 2013 bis 2015. Er galt als Fachmann für Krankenhäuser und Kliniken, war später als Johanneswerk-Vorstand für die Kliniken des Unternehmens verantwortlich. Außerdem gestaltete er die Zusammenführung des Johanneskrankenhauses und der Betheler Kliniken zum Ev. Krankenhaus Bielefeld (heute Ev. Klinikum Bethel).

Als Experte für Arbeits- und Tarifrecht brachte Gebhardt seine Kompetenz und Erfahrung in verschiedenen Verbänden und Gremien ein. So gehörte er etwa zum Kreis der Gründungsmitglieder des Verbandes der diakonischen Dienstgeber Deutschlands (VdDD) und war Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW. Er initiierte den „Bielefelder Ehrenamtstag“, war für das Welthaus aktiv und half zusammen mit seiner Frau beim Aufbau einer Kinderkrippe in Salvador de Bahia.