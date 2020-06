Jugendförderverein Bad Berleburg bei „Night of Light“ dabei

Bad Berleburg. Die Zeichen stehen auf Rot: Auch die heimischen Veranstalter setzen leuchtende Mahnmale zur Rettung der angeschlagenen Eventbranche.

„Night of Light“ – so heißt eine bundesweite Aktion, um die breite Öffentlichkeit auf die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Diese Nacht des Lichts soll ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung der Eventbranche sein. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2020 werden ausgewählte Gebäude rot angestrahlt. Auch der Jugendförderverein Bad Berleburg nimmt an dieser Aktion teil, um mit allen Beteiligten ein riesiges Licht-Monument zu bauen.

Logo der Aktion „Night of Light“ vom 22. auf den 23. Juni – da macht auch der Jugendförderverein Bad Berleburg mit. Foto: Veranstalter

Für den Jugendförderverein (JFV) Bad Berleburg und seine mittlerweile mehr als 160 Mitgliedsvereine hat die Corona-Pandemie drastische Folgen. „Zwar ist das Vereinsvermögen durch die eigene Veranstaltungs-GmbH vor einer drohenden Insolvenz geschützt, aber die Liquidation der GmbH wäre dennoch ein Schritt, den die Verantwortlichen möglichst vermeiden möchten“, erklärt der JFV-Vorsitzende Holger Saßmannshausen.

Bürgerhaus, Rumilingene-Haus und Ederzentrum werden ausgeleuchtet

Guter Rat ist da erstmal teuer, denn fest geplante jährliche Veranstaltungen wie zum Beispiel das Public-Viewing zur Fußball-Europameisterschaft, die Konzertreihe BLB-live, das Knax-Fest und die Sommernachtsparty fallen aus und der Materialverleih ist weggebrochen. Auch Bühne, Licht und Ton für andere Veranstaltungen werden nicht nachgefragt. Holger Saßmannshausen: „Unter diesen Voraussetzungen ist es schwer, den Laden am Laufen zu halten, damit auch nach Corona diese Angebote weiterbestehen können, um die Attraktivität der Region langfristig zu erhalten.“

Um auf diese schwierige Situation aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass auch beim Jugendförderverein momentan die Zeichen auf Rot stehen, sollen bei der „Night of light“ folgende Veranstaltungsstätten exemplarisch rot ausgeleuchtet werden: Bürgerhaus am Markt, Rathausgarten Bad Berleburg (beides Veranstaltungsstandorte des JFV), Rumilingene-Haus, Raumland und Ederzentrum Via Adrina, Arfeld (beide stellvertretend für die zahlreichen Mitgliedsvereine) sowie Jagdstuben Grünewald (langjähriger Gastronomiepartner und stellvertretend für diese gesamte Branche). Bürgermeister Bernd Fuhrmann unterstützt dieses Engagement und bedankt sich bei allen Beteiligten: „Mit euren vielfältigen Veranstaltungen für jedes Alter und eurem kreativen Einsatz macht ihr unsere Stadt der Dörfer sehr viel lebenswerter!“

Bilder und Videos bei Facebook und Instagram

Bilder und Videos der beleuchteten Objekte und Gebäude können zentral auf den eigens für diesen Anlass erstellten Seiten bei Facebook und Instagram unter dem Hashtag #nightoflight2020 hochgeladen werden. So kann sich jeder Interessierte die bundesweit umgesetzten Installationen im Netz ansehen und damit gleichzeitig die Forderungen nach einem Branchendialog mit der Politik unterstützen. „Hoffen wir alle gemeinsam“, so der Appell des Jugendfördervereins, „dass diese solidarische Aktion Früchte trägt und die zahlreichen Veranstalter, Vereine und Gastronomen sich auch zukünftig noch in bewährter Weise engagieren können.“