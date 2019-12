Siegen-Wittgenstein. Das neue KiBiz soll spürbare Verbesserung verschaffen. Das neue Gesetz wurde jetzt vorgestellt. Das bedeutet es für Siegen-Wittgenstein.

Jens Kamieth (CDU) lobt: „Mit KiBiZ wird vieles besser“

Im Rahmen eines Informationsabends am Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe in Siegen (BiGS) hat Familienminister Joachim Stamp (FDP) jetzt das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgestellt. Mit dabei war auch der CDU-Landtagsabgeordnete und familienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jens Kamieth, der sich eine spürbare Verbesserung von dem neuen KiBiz erhofft: „Mit dem neuen KiBiz wird zwar nicht alles anders – aber vieles besser. Darauf bin ich stolz. Wir haben versprochen, fortlaufend den Erfolg der KiBiz-Reform zu überprüfen und heute machen wir in Siegen-Wittgenstein den Anfang.“

Das neue KiBiz wurde am 29. November mit den Stimmen von CDU und FDP im Landtag beschlossen. Es ist die Finanzierungsgrundlage für die allermeisten Kitas in NRW und tritt zum kommenden Kindergartenjahr 2020/21 in Kraft. „Ab dann werden jährlich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich aus Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln in Kitas und Kindertagespflege investiert“, erklärt Kamieth.

750 Millionen Euro stehen bereit

Familienminister Stamp unterstrich in seinen Ausführungen, dass nach Jahren der strukturellen Unterfinanzierung der Kindertagesbetreuung die Trendwende geschafft sei. Allein 750 Millionen Euro stehen für Personalkosten bereit.

So können mehr Mitarbeiter eingestellt, aber auch bestehende Arbeitsverträge entfristet werden. Außerdem würden weitere 220 Millionen Euro in Qualitätsverbesserungen wie Fachberatung, Sprachförderung und Ausbildung investiert. Durch eine Offensive in Form einer Kita-Platz-Ausbau Garantie soll der Mangel an Plätzen ein Ende haben.