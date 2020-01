Im Siegen-Wittgensteiner Bau-Gewerbe droht Niedriglohn

Bis Freitag, 17 Januar, haben heimische Bauunternehmen noch Zeit, einem Schlichterspruch sowie den neuen Bau-Mindestlöhnen zuzustimmen. Passiert das nicht, droht der Bau-Branche im Kreis Siegen-Wittgenstein laut der IG BAU Westfalen Mitte-Süd „schlimmstenfalls der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde“.

Betroffen sei davon ein Großteil der etwa 3400 Bauarbeiter im Kreis. Beim Erndtebrücker Bauunternehmen Berge-Bau ist diese Frist bisher nicht bekannt, allerdings schaut man in dieser Angelegenheit auch zum zuständigen Arbeitgeberverband.

„Wir brauchen da als Firma nicht selbst zustimmen, das läuft über die Innung“, erklärt Thorsten Hoberg vom Personalwesen. Der Schlichterspruch sieht laut IG BAU vor, dass „die Branchen-Mindestlöhne auf dem Bau ab April steigen – und zwar auf 12,55 Euro für Hilfsarbeiten (Mindestlohnklasse 1) und auf 15,40 Euro für Facharbeiten (Mindestlohnklasse 2).“

„Lockruf an alle Billig-Firmen“

Akzeptieren die Arbeitgeber die neuen Branchen-Mindestlöhne nun nicht, wäre das ein „Lockruf an alle Billig-Firmen aus dem In- und Ausland, als Dumping-Konkurrenz auf den Markt zu drängen“, so Friedhelm Kreft, IG BAU-Bezirksvorsitzender. „Diese Billigheimer würden dann ordentlich arbeitenden und anständig – nämlich den Tariflohn – bezahlenden Unternehmen im Kreis Siegen-Wittgenstein das Handwerk legen“, so

Kreft weiter.

Nach Mindestlohnklasse 1 würden nur Arbeiter bezahlt, die ausschließlich auf absolute Anweisung hin arbeiten, erklärt Hoberg. Daher würden die meisten nach Mindestlohnklasse 2 bezahlt – denn sobald sie auch nur teilweise selbstständig arbeiten, sei diese Klasse angezeigt.

Klasse 2 bei selbstständiger Arbeit

Daher würde Mindestlohnklasse 1 auch auf Dauer eher nicht gezahlt, es folge der Wechsel in Klasse 2. Bei Berge-Bau komme jedoch keine der Mindestlohnklassen 1 und 2 zum Zuge, so Hoberg, dort liege die Bezahlung stets oberhalb dieser Löhne.

„Hier steht viel auf dem Spiel – nämlich der faire Wettbewerb bei fairer Bezahlung. Der Bau darf nicht zur Niedriglohn-Branche werden. Denn die Folgen für die Beschäftigungsentwicklung wären verheerend – und

das mitten im Bau-Boom: Selbst Facharbeiter würden dann abwandern“, warnt Gewerkschafter Friedhelm Kreft. und fügt hinzu: „Bauhandwerk und Bauindustrie müssen jetzt das tun, was die IG BAU schon gemacht hat: den neuen Bau-Mindestlöhnen zustimmen.“

Wie es tarifpolitisch weitergeht, darüber werden IG BAU und Bau-Arbeitgeber schon im Frühjahr verhandeln. Dann steht laut IG BAU die nächste Lohn-Tarifrunde an.