Heimatverein Aue-Wingeshausen plant 2020 eine Premiere

Der Heimat- und Touristikverein Aue-Wingeshausen steht für Vielfalt, Zusammenhalt, Unterhaltung, Historie und Einsatz. Auf das vergangene Jahr blickt der Verein erfolgreich zurück: Der Ostermarkt im Bürgerhaus in Aue mit seinen rund 30 verschiedenen Ständen von Hobbykünstlern hatte zahlreiche Besucher angezogen. Die Arbeitsgruppe „Theater- und Mundart” des Heimatvereins war fleißig und stellte mit 12 Akteuren vier Theateraufführungen auf die Beine.

Verschönerungen im Dorf

Außerdem ziert seit vergangenem Jahr eine neue Sitzgruppe den Außenbereich des Döner-Imbisses in Aue – die alte war in die Jahre gekommen. Auch die Informationstafel in Aue gegenüber des Edeka-Marktes wurde aufgearbeitet und gestrichen. Nicht zuletzt hatte der Gartenflohmarkt auf dem Sonnenhof und das Erntedankfest 2019 zu einem gelungenen Jahr gemacht.

2020 verspricht, ein ebenso erfolgreiches Jahr für den Heimatverein Aue-Wingeshausen zu werden – das zeigte sich bei der ersten Vorstandssitzung im neuen Jahr, bei der es auch einige neue Anreize für die Ortschaften auf die Tagesordnung schafften.

Bau der Bühne soll noch im Frühjahr beginnen

Ganz oben im Gespräch stand eine neue Bühne für den Verein. „Die alte Bühne stammt aus den 70er Jahren. Sie ist schwer, instabil und unflexibel”, weiß Martin Dreier, Mitglied des Heimatvereins und Teil der Theatergruppe. Er hat sich bereits intensiv mit der Bauweise und den Kosten einer neuen Bühne beschäftigt. „Wir brauchen eine Bühne mit flexiblen Elementen aus Leichtbauweise – und vor allem ein einheitliches System”, so Vereinsmitglied Bianca Zacharias. Bereits im Frühjahr soll der Bau der Bühne beginnen.

Stichwort Theater – In diesem Jahr soll es etwas geben, was es so zuvor noch nie in Aue-Wingeshausen gegeben hatte: Einen Sketch-Dinner-Abend. Neben Unterhaltung auf der Bühne wird ein 4-Gänge Menü in gemütlicher Atmosphäre serviert werden. „Wir wollten mal etwas Neues ausprobieren. Das wird für frischen Wind sorgen – und bestimmt gut angenommen werden”, betrachtet Bianca Zacharias das Projekt der Theatergruppe zuversichtlich.