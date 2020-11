Heimatmuseum Feudingen: Ein Stück Geschichte auf Instagram

Feudingen. Fotos, Videos, Storys: Das Feudinger Museum möchte in den Sozialen Netzwerken Erinnerungen teilen und so die Menschen eine Freude machen.

Die Tür ist zu. Der Blick ins Feudinger Heimatmuseum aber nicht. Denn: Seit einer Woche gibt es das Museum nun auch auf Instagram. Bilder, Videos und kurze Impressionen in den sogenannten Storys sollen den Menschen weiterhin mit schönen Erinnerungen ein Lächeln ins Gesicht zaubern – jungen und älteren Generationen. „Es wäre schön, wenn die jüngeren Leute ihren Großeltern die Bilder oder Videos, die wir in den sozialen Netzwerken posten, zeigen können. So möchten wir die für uns alle sehr schwierige und ja, manchmal auch trostlose Zeit, mit schönen Erinnerungen und Exponaten etwas in den Hintergrund treten lassen – wenn vielleicht auch nur für einen kurzen Moment“, sagt Edgar Kuhly. „Gleichzeitig aber möchten auch wir nicht in Vergessenheit geraten.“

Gleich am ersten Tag wurde der erste Beitrag der Seite kommentiert – von einer gebürtigen Bad Laaspherin, die seit Jahren in Lyon (Frankreich) wohnt. „Dank der sogenannten Hashtags haben wir eine gute Reichweite“, so Kuhly glücklich. Die Geschichte des Ortes aufrecht erhalten und weitergeben – das ist es, was er und die anderen ehrenamtlichen Teammitgliedern des Heimatmuseums möchten. Gemeinsam haben sie für die Zukunft noch einiges geplant. Was genau? Das haben er und Ute Schulz der Lokalredaktion verraten.

Die Digitalisierung

Neben neuen Videos, die einen Einblick in das Museum geben, ist vor allem im Bereich der Digitalisierung einiges geplant. „Wir möchten alte Dokumente digitalisieren, damit sie zum einen gesichert sind, zum anderen aber auch Kopien möglich sind. Erst kürzlich haben sie Dokumente von der Preußischen Staatsbahn erhalten. Damit diesen Dokumenten nichts geschieht, entschied man sich, das Digitalisierungsgerät direkt ins Haus zu holen. „Wir haben einen Antrag an das Landschaftsverband Westfalen-Lippe gestellt, die uns bezuschussen. Vielleicht möchten sich andere Museen daran beteiligen – die Miete für solch ein großes Gerät ist nicht ohne.“ Dokumente hat das Museum reichlich – immer mal wieder wurden einige von ihnen bereits thematisch sortiert. Für das Team eine Arbeit, die zwar zeitintensiv, aber schön ist. „Es ist wichtig, unsere Heimatgeschichte weiterzugeben“, sagt Ute Schulz.

Der Treffpunkt

Eine Geschichte, die für das Dorf aber auch für auswärtige Gäste interessant ist. Und auch die Wirtsstube ist ein beliebter Treffpunkt, wo sich viele bei Kaffee und Waffeln austauschen. „Das vermisse ich: Dort traf man manchmal auch Bekannte, die man schon länger nicht mehr gesehen hat“, so Kuhly. Und auch Ute Schulz vermisst die Gemütlichkeit im Heimatmuseum. „Das ist immer ein schönes Erlebnis, auf das man sich einmal im Monat gefreut hat. Ich vermisse die alten Gemäuer.“ Beide freuen sich schon jetzt auf den Moment, wenn das Museum wieder öffnen darf. Bis dahin nutzt das Team die Zeit für neue Ideen und die Digitalisierung.