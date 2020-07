Hallenverein Birkelbach freut sich über junge Mitstreiter

Zuschüsse, Fördertöpfe und Zusatzkosten für das Hallenprojekt

322.000 Euro

322.000 Euro - bei dieser Summe liegt laut Plan zum Erndtebrücker Gemeinde-Haushalt 2019 der Ansatz für den Umbau der Halle durch den Trägerverein.

Basis ist demnach eine Summe von 315.000 Euro aus 2018 mit...

einer erwarteten NRW-Landeszuweisung von 204.750 Euro für die Dorferneuerung aus dem LEADER-Förderprogramm,

einem Eigenanteil der Gemeinde Erndtebrück von 100.000 Euro aus angesparter Sportpauschale 2014 bis 2019 und

einem Eigenanteil des Trägervereins von 10.250 Euro.

Hinzu kommen außerdem:

7500 Euro für die Erneuerung der Heizungspumpen mit 3900 Euro Förderung (52 Prozent) und 3600 Euro Anteil Trägerverein, ferner

die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik für 75.000 Euro mit 39.000 Euro Förderung (52 Prozent) und 36.000 Euro Anteil Trägerverein.

Außerdem erhält der Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach, am 1. Juli 2018 gegründet,

einen jährlichen Zuschuss 10.000 Euro von der Gemeinde in den ersten zehn Jahren. Ferner stehen

in den nächsten Jahren jährlich 1000 Euro als „Aufwendung für sonstige Bewirtschaftung“ im Gemeinde-Haushalt zur Verfügung.