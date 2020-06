Erndtebrücker Grundschule soll an den Hachenberg umziehen

Die ehemalige Rothaarsteig-Hauptschule an der Hachenbergstraße – sie steht seit Mitte 2016 leer. Hier soll nun nach einem Umbau die Grundschule einziehen, so die Überlegungen in Erndtebrück.

Erndtebrück. Eine Studie zeigt: Der Wechsel in die frühere Rothaarsteig-Schule kostet etwa eine Million Euro weniger als die Renovierung am jetzigen Standort.

Die Grundschule an der Schulstraße in Erndtebrück steht offenbar mittelfristig vor einem Umzug in die Räume der ehemaligen Rothaarsteig-Hauptschule an der Hachenbergstraße.

Nach Informationen unserer Redaktion hat es bereits in der vergangenen Woche ein nicht-öffentliches Treffen des Erndtebrücker Ausschusses für Schule und Jugend, des Arbeitskreises für Schulentwicklung, zum dem auch Schulleiter Thorsten Denker gehört, sowie Vertretern der Gemeindeverwaltung gegeben – zentrales Thema dabei: eine Machbarkeitsstudie der Uni Siegen zur Zukunft der Grundschule. Und die zeigt ganz offensichtlich: Ein Wechsel in ein grundsaniertes Hauptschulgebäude nach aktuellen Standards würde unter dem Strich rund ein Million Euro günstiger als eine barrierefreie Umgestaltung des Gebäudes am jetzigen Standort Schulstraße.

Ziel: Umsetzung so schnell wie möglich in Angriff nehmen

Ziel soll es nun sein, den Umbau am Hachenberg so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen – und dafür auch öffentliche Fördermittel zu beantragen, etwa aus dem NRW-Programm zur Dorferneuerung. Dagegen noch offen ist anscheinend, ob eine Umsetzung bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs 2021/22 realistisch ist. Für die konkreten Planungen ins Boot geholt werden soll dem Vernehmen nach ein Architekt. Klar ist aber wohl schon, dass das Hauptschulgebäude mit seinen vier Trakten noch um ein Verbindungsgebäude erweitert werden müsste, um weitere notwendige Räume zu schaffen.

Grundschulgebäude, alternativ genutzt Bei einem Umzug wäre zu überlegen, was mit dem jetzigen Grundschulgebäude passiert. Nach ersten Überlegungen könnte es genutzt werden als Dorfgemeinschaftshaus – für Veranstaltungen aller Art Haus der Vereine, bei dem jeder Verein die Möglichkeit hat, Räumlichkeiten anzumieten und für seine Zwecke zu nutzen Kindertageseinrichtung – Toiletten-Anlagen für Kinder und Spielplatz sind vorhanden Mehrzweckraum für Ausstellungen oder andere Veranstaltungen als neuer Standort für die Gemeindebücherei, derzeit gemeinsam mit dem Heimatmuseum im Alten Rathaus an der Siegener Straße untergebracht

Bleibt die Grundschule an ihrem traditionellen Standort Schulstraße oder zieht sie in die ehemalige Rothaarsteig-Hauptschule an der Hachenbergstraße um? Das war im Ausschuss für Schule und Jugend bereits im Januar die Frage. Als Entscheidungshilfe sollte der Politik ein Gutachten dienen, das „die verschiedenen Möglichkeiten beider Standorte für eine zukunftsfähige Umgestaltung“ aufzeigt. Aber auch ein Schul-Neubau sollte denkbar sein. Erndtebrück brauche für eine vernünftige Entscheidung „ein Votum von Fachleuten“, hatte CDU-Fraktionschef Heinz-Josef Linten damals betont.

Am jetzigen Standort: Raum-Kapazitäten auf Kante genäht

„Wir werden aktuell ganz gut Schule machen können“, hatte Schulleiter Denker in der Januar-Sitzung des Ausschusses über den jetzigen Schulstandort gesagt – und das im Schuljahr 2020/21 mit einer Klasse mehr als noch ein Schuljahr zuvor. „Aber dann wären wir auch am Ende“, erklärte er mit Blick auf die Raum-Kapazitäten an der Schulstraße. Natürlich könne man Grundschule in der Rothaarsteig-Schule „um einiges besser machen“.