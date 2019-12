Erneut für Schwerpunkte in den Naturwissenschaften, im Fach Technik oder in der Mathematik ausgezeichnet: die Grundschule Aue-Wingeshausen.

Aue-Wingeshausen. Nach 2012 und 2015 ist die Schule bereits zum dritten Mal in Folge „MINT-freundliche Schule“. Und Schulleiterin Claudia Keßler freut sich.

Grundschule Aue-Wingeshausen erneut „MINT-freundlich“

150 Schulen aus NRW wurden jetzt in Düsseldorf als „MINT-freundlich“ ausgezeichnet – darunter erneut die Grundschule Aue-Wingeshausen.

MINT steht dabei für die Fächer und Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 44 Schulen erhielten die Auszeichnung, die das besondere Bemühen der Schulen im naturwissenschaftlichen Bereich fördert, zum ersten Mal. 106 Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut mit dem Signet „MINT-freundliche Schule“ belohnt. Unabhängig von der inhaltlichen Arbeit geht es für die Schulen darum, mindestens zehn von 14 Kriterien im MINT-Bereich zu erfüllen.

Schulleiterin: „Fördern und fordern lautet unsere Devise“

Und bei der Grundschule Aue-Wingeshausen sind aller guten Dinge drei: Nach 2012 und 2015 ist die Schule bereits zum dritten Mal in Folge „MINT-freundliche Schule“. „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, Schüler für die so genannten MINT-Fächer zu begeistern – ganz besonders auch als kleine Schule“, sagt Schulleiterin Claudia Keßler. „Schüler fördern und fordern lautet unsere Devise.“ Es gebe Schwerpunkte in den Naturwissenschaften oder im Fach Technik, Akzente würden allerdings auch in Technik und Mathematik gesetzt. Wichtigen Bausteinen wie dem Lego-Education-Programm, der Holzwerkstatt und dem grünen Klassenzimmer versuche man durch neue Ideen zu ergänzen, so Keßler weiter.

Dass einige dieser Vorhaben natürlich mit erheblichen Investitionen einher gingen, liege auf der Hand, so die Schulleiterin. Deshalb sei man dem Förderverein der Schule, der viele Projekte erst ermögliche, ebenso dankbar wie weiteren Sponsoren. Wichtig sei zudem die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten in Aue und Wingeshausen sowie mit den Partnerunternehmen der Schule: Sonor, Auto Moszicke und Optik Böhle. Und: „Wir hoffen natürlich, dass wir auch als keine Schule von Geldern aus dem Digital-Pakt des Bundes profitieren.“ Aktuell läuft an der Grundschule Aue-Wingeshausen auch die Re-Zertifizierung für die Auszeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“.

Ministerin Gebauer: „Sichtbares Zeichen der Anerkennung

Die „MINT-freundlichen Schulen“ in Nordrhein-Westfalen stehen unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz. „Die geehrten Schulen erhalten für ihr Engagement im Bereich der MINT-Bildung ein sichtbares Zeichen der Anerkennung“, sagte Yvonne Gebauer, NRW-Ministerin für Schule und Bildung, bei der Verleihung der Zertifizierung in Düsseldorf. „Ein anregender MINT-Unterricht auf der Höhe der Zeit kann aus Schülern von heute Nachwuchs-Forscher von morgen machen. Den ausgezeichneten Schulen gelingt es, durch gute Konzepte ihre Schüler für die spannenden MINT-Fächer zu begeistern.“