Girkhausen: Feuerwehr feiert neues Löschfahrzeug

Die Löschgruppe Girkhausen feiert. Ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) ersetzt das fast 29 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug (LF8). Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann übergab die Schlüssel gemeinsam mit Stadtbrandmeister Klaus Langenberg bei einer Feierstunde an die Einheit.

Für Bernd Fuhrmann war es eine Freude, das neue Fahrzeug zu übergeben: Girkhausen liege in der Natur, das habe aber auch Nachteile: „Bis anderer Kräfte eintreffen, seid ihr erstmal auf euch allein gestellt.“ Deswegen sei das neue, geländegängige Fahrzeug ein wichtiger Beitrag für den Brandschutz in Girkhausen und der gesamten Stadt. In der gleichen Klasse wurde bereits Fahrzeuge in Elsoff, Hemschlar, Rinthe und Raumland stationiert. Stadtbrandmeister Klaus Langenberg hob hervor: „Das Fahrzeug wird in einer hochmotivierten und qualifizierten Einheit in Dienst gestellt.“

Vorgänger hat 61.000 Kilometer gefahren

Löschzugführer Thomas Homrighausen vergaß bei aller Freude über das neue auch das alte Fahrzeug nicht, das dank der hervorragenden Pflege in der Einheit immerhin 28 Dienstjahre und über 61.000 Kilometer bei Einsätzen und Ausbildung hinter sich gebracht hat. „Das ist für ein Feuerwehrfahrzeug sehr viel“. Manche Anekdote und Geschichte zum alten Fahrzeug sei ausgetauscht worden. Nun aber sei es Zeit: „Jetzt soll das neue TSF-W seine eigenen Geschichten schreiben.“ Löschgruppenführer Kai Patzschke betonte: „Wir sind stolz, ein solches Fahrzeug in Empfang nehmen zu können. Und es ist genau das, was wir brauchen.“ Patzschke war aber nicht der letzte, der den symbolischen Zündschlüssel in Empfang nahm. Er übergab ihn an Maschinist Klaus Brandt, der im Einsatzfall zuständig ist. Und Patzschke merkte launig an. „Als wir vor 29 Jahren das alte Fahrzeug bekamen, war ich noch ein kleiner Steppke.“ Und mit Blick auf die größte Jugendfeuerwehrabteilung der Stadt wünscht sich Patzschke, „dass die Jugend dann in 30 Jahren das nächste neue Fahrzeug in Empfang nehmen kann, wenn ich dann da hinten auf der Bank bei der Ehrenabteilung sitze...“

Gemeinsam mit viele Feuerwehrangehörigen aus Girkhausen, den Bad Berleburger Ortsteilen, aus Bad Laasphe und Winterberg feierten die Girkhäuser bei Gulaschsuppe und kalten Getränken das neue Feuerwehrauto.