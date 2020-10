Frauen in der Politik: Quote - kein Quatsch

Wenn eine Quote all dies mit lösen könnte, dann sollte sie schleunigst eingeführt werden, ist das Fazit eines Mannes 20 Jahre später.

Okay, ich bin ein Mann! Vielleicht ist das nicht die beste Voraussetzung dafür, über eine Frauenquote beispielsweise in der Politik zu diskutieren. Schon gar nicht, wenn man als junger Mensch gegen die Quote war. Mein Argument damals: Den Job soll machen, wer qualifiziert ist und es auch machen will – ganz unabhängig davon, ob es ein Mann oder eine Frau ist.





Zwischen dieser Ansicht und heute liegen rund 20 Jahre. Zwar finde ich nach wie vor, dass die Qualifikation entscheidender ist als das Geschlecht. Allerdings setzen sich auch heute noch weniger Frauen bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen in bestimmten beruflichen Umfeldern durch. Das liegt zum einen an erlernten Verhaltensmustern und von Männern gepflegten Strukturen, andererseits daran, dass sich Frauen und Mädchen angesichts zu erwartender Widerstände vielleicht auch sagen: Warum soll ich mich um etwas bemühen, was mir doch nicht zugetraut wird.







Wenn wir als Gesellschaft dieses System weiterlaufen lassen, dann werden wir viele qualifizierte Menschen verlieren, die wir nicht nur im politischen Kontext für zahlreiche verantwortungsvolle Aufgaben brauchen. Wer nach wie vor an althergebrachten Denkmustern und der Einteilung „Mann und Beruf“, „Frau und Familie“ denkt, wird mit seinem Unternehmen oder seinem Verein früher oder später nicht mehr existieren können.





Natürlich setzt sich Qualifikation und Eignung immer durch. Wer aber mehr 50 Prozent der potenziellen Bewerber für einen Posten ausschließt, weil sie weiblich oder männlich sind, vergibt die Hälfte des Potenzials für eine Weiterentwicklung.

Übrigens gilt das mit der Quote eigentlich auch umgekehrt. Inzwischen gibt es einen ganze Reihe von Berufen, die kaum noch männliche Bewerber finden. Die Mehrheit des pädagogischen Personals in Kindergärten ist weiblich. Grundschullehrer gehören ebenfalls zu einer nahezu aussterbenden Art.





Der Ansatz – beispielsweise mit dem Girlsday – gerade Mädchen so genannte Männerberufe schmackhaft zu machen, ist ein Ansatz. Aber viel zu oft setzen sich auch noch im 21. Jahrhundert traditionelle Rollenvorstellungen durch. Eine unrühmliche Rolle dabei spielen übrigens auch soziale Netzwerke, in denen Mädchen vor allem schön sein sollen – statt klug. Wenn eine Quote all dies mit lösen könnte, dann sollte sie schleunigst eingeführt werden, ist das Fazit eines Mannes 20 Jahre später.