FDP Bad Berleburg setzt klares Ziel für Kommunalwahl 2020

Bad Berleburg. Mit einem verstärkten Vorstandsteam geht den Liberalen aus Bad Berleburg jetzt in die entscheidenden Wochen. Die Zielsetzung ist klar.

Die Mitglieder des FDP-Stadtverbandes Bad Berleburg haben bei einem ordentlichen Parteitag im Hof Mühlbach ihren Vorstand gewählt und sich auf die Kommunalwahl 2020 eingestimmt.

Vorstandswahlen

Der Vorsitzende der Berleburger Liberalen, Wolfgang Völker, wurde für die nächsten zwei Jahre einstimmig in seinem Amt bestätigt. „Die Mitglieder honorierten damit seine kontinuierliche und stringente politische Arbeit der vergangenen Jahre“, heißt es in der Pressemitteilung der Partei. Zugleich sei die Führungsspitze des Stadtverbandes verstärkt worden. Ebenfalls das einstimmige Vertrauen der Mitglieder erhielten Norbert Hüster, Philipp Exner und Dorothe Schmidt, die ab sofort stellvertretende Vorsitzende der Freien Demokraten in Bad Berleburg sind. Der langjährige Schatzmeister Heinz-Günther Todzy bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Meik Womelsdorf unterstützt das Team als Beisitzer.

Zielsetzung für Kommunalwahl

Vorsitzender Wolfgang Völker freute sich, dass die im Wahljahr absehbare hohe Arbeitsbelastung auf ein leistungsfähiges Team verteilt werden könne. „Ziel der Liberalen ist es, bei den Kommunalwahlen im September ein im Vergleich zu 2014 deutlich verbessertes Wahlergebnis zu erzielen“, so die Mitteilung. Einig war man sich auf dem Parteitag darüber, dass für die anstehende Kommunalwahl kein eigener Kandidat für das Amt des Bürgermeisters aufgestellt werden soll. Günther Hirschhäuser, Ehrenvorsitzender der Berleburger Liberalen, brachte die Begründung dafür auf den Punkt: „Die Verwaltung der Stadt mit Bürgermeister Bernd Fuhrmann ander Spitze hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet. Die Stadt ist in ihrer Entwicklung auf vielen Sektoren ein großes Stück vorangekommen.“

Wahlbezirke im Mai besetzen

Im Mai werden sich die Berleburger Liberalenerneut zu einem Parteitag treffen, um die Kandidaten für die Wahlbezirke zu wählen. Dann dürfte auch ein erstes Votum darüber getroffen werden, mit welcher Strategie die FDP in Bad Berleburg in den Wahlkampf gehen wird.