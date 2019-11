Eine ganze Stadt macht mit, eine ganze Stadt bewegt sich: Derzeit laufen die Vorbereitungen für die zweite Berleburger Gesundheitswoche vom 1. bis 7. April 2020. Nach dem Auftakt in 2017 möchte die Veranstaltergemeinschaft – bestehend aus BLB-Tourismus GmbH, Jugendförderverein, der Stadt Bad Berleburg sowie mit Unterstützung der Kliniken, Praxen, Apotheken, Krankenkassen, Unternehmen und Vereinen – den Schwerpunkt dieses Mal auf das Thema „Bewegung“ setzen. Eines soll jedoch unverändert bleiben: das „Maskottchen“ in Form eines grünen Granny-Smith-Apfels. „Der steht für Natur, Landschaft und Gesundheit“, so Sarah Harth von der BLB-Tourismus GmbH. Der Apfel habe sich während und nach der vergangenen Gesundheitswoche als Symbol und Wiedererkennungsmerkmal durchgesetzt und werde als ein Anreiz zu einem gesunden Leben verstanden.

Das Ziel

Die Veranstaltergemeinschaft aus BLB-Tourismus GmbH, dem Jugendförderverein, der Stadt Bad Berleburg sowie den Vertretern der lokalen Kliniken freuen sich auf die nächste Berleburger Gesundheitswoche vom 1. bis 7. April 2020. Foto: Britta Prasse

„Wir möchten auf Bad Berleburg als Gesundheitsstadt aufmerksam machen, gesundheitstouristische Anziehungskraft entwickeln, Fachkräfte für den Gesundheitsbereich erreichen und unsere Bürger mit Angeboten und Anreizen zum gesunden Leben animieren“, sagt Regina Linde, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienste bei der Stadt Bad Berleburg. Dafür sollen Veranstaltungen für und mit Fachpublikum organisiert, gesundheitstouristische Mitmachaktionen angeboten, gesunde Ernährung für Kinder und Erwachsene thematisiert und Möglichkeiten für betriebliches Gesundheitsmanagement vorgestellt werden. Viele Programmpunkte sind schon festgezurrt (siehe Infokasten), aber „jeder – ob Privatperson oder Einzelhändler – kann sich zum Thema Gesundheit Gedanken machen und sich mit seinem Angebot einbringen“, so Bürgermeister Bernd Fuhrmann.

Prominente Gäste

Auch prominente Unterstützer sind wieder dabei. Autor, Moderator und Wanderer Manuel Andrack wird bei der Gesundheitswoche sowohl einen Vortrag darüber halten, warum Wandern für Körper und Geist so gesund ist, als auch selbst mit Interessierten auf Wandertour gehen. „Das wird eine Wanderung mit allem, was beim Wandern Spaß macht und gesund ist: Wasser, schöne Gespräche, frische Luft, die Bewegung beim Kneippen und Gehen“, so Andrack.

Auch Fabian Wegmann, ehemaliger Radrennprofi und seit 2016 Moderator bei der Tour de France, konnte für die Gesundheitswoche gewonnen werden. Er wird sein Rennrad gegen ein Mountainbike tauschen und mit ambitionierten Radlern durch die Berleburger Wälder fahren.

Ein politisches Highlight dürfte die Diskussion zwischen Akteuren der lokalen Kliniken und Niedergelassenen mit dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann werden. Hier soll es unter anderem darum gehen, wie medizinische Versorgung auf dem Land langfristig gelingen und der Lebensraum für junge Fachkräfte attraktiv gestaltet werden kann.

>>> DAS BISHERIGE PROGRAMM

Mittwoch, 1. April, 11 Uhr: Theateraufführung von „ComicOn“ des Stückes „#werbinich“ im Bürgerhaus

Mittwoch, 1. April, 15 Uhr: Gemeinsame Veranstaltung für niedergelassene Ärzte mit der KVWL im Bürgerhaus

Donnerstag, 2. April, 9 Uhr: Workshop zum Thema gesunde Ernährung mit Drittklässlern in der Kurapotheke Wolter

Donnerstag, 2. April, 16 Uhr: „Leben mit dem Lipödem“ in der Ödemzentrum Klinik Haus am Schlosspark

Donnerstag, 2. April, 19 Uhr: Vorstellung der multimodalen Schmerztherapie in der

VAMED-Klinik

Freitag, 3. April, 19 Uhr: Berleburger Gesundheitsstammtisch im Bürgerhaus

Samstag, 4. April, 11 Uhr: Hüpftag im Rothaarbad

Samstag, 4. April, 17 Uhr: „Wandern, Wasser, Waldbaden – Gesund und fröhlich in der Natur“mit Manuel Andrack, Bürgerhaus

Sonntag, 5. April, 11 Uhr: „Mit Wandermeister Manuel Andrack on Tour“ und mit Radprofi Fabian Wegmann durch die Bad Berleburger Wälder

Montag, 6. April, 14 Uhr: Veranstaltung Rehasport vom Verein Gesundheitssport

Dienstag, 7. April, 16.30 Uhr: Gesundheitsgespräche mit Gesundheitsminister Laumann