Experten sind sich einig: Diedenshäuser Stollen „sehr gut“

Bäckermeister Steffen Maiworm, Innungsobermeister Georg Sangermann, Qualitätsprüfer Karl-Ernst Schmalz und der stv. Obermeister Wilhelm Voßhagen (von links) in der Bäckerfachschule in Olpe.

Corona verdrängt Stollenprüfung vom Martinimarkt in die Bäckerfachschule Olpe. Innung bewertet Back-Erzeugnisse - mit Bestnote für Marco Frank.

Wittgenstein. Genuss auf hohem Qualitätsniveau zu bieten – das ist für die Mitglieder der Bäckerinnung Westfalen-Süd auch in der derzeitigen Corona-Pandemie wichtig. Deshalb fand die beliebte Stollenprüfung, die normalerweise ein richtiger Besuchermagnet auf dem Attendorner Martinimarkt ist, auch in diesem Jahr statt: In der ersten deutschen Bäckerfachschule in Olpe testete der unabhängige Qualitätsprüfer Karl-Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut unter Ausschluss der Öffentlichkeit insgesamt 45 Stollen, die aus 15 verschiedenen Innungsbetrieben eingereicht worden waren.

So wird gewertet Hat ein Produkt bei der Prüfung durch Karl-Ernst Schmalz die volle Punktzahl von 100 erreicht, so wird es mit „sehr gut“ bewertet. Ein „gut“ bekommen Produkte, für die am Ende zwischen 90 und 100 Punkten vergeben werden konnten. Die Prüfungsergebnisse der Bäckereien finden sich im Internet unter www.brotinstitut.de.

Mit dabei war auch die Bäckerei Schwan von Bäckermeister Marco Frank aus Diedenshausen, deren Christstollen am Ende mit „sehr gut“ bewertet wurde. Auch der Nussstollen und der Butterstollen von Schäfers Backstuben aus dem angrenzenden hessischen Hinterland erhielten schlussendlich die Höchstbewertung.

Genuss für gemütliche Stunden

Während in vielen Haushalten zur Weihnachtszeit Plätzchen gebacken werden, wagen sich nur die wenigsten an einen Stollen. Kein Wunder: Das Backen von köstlichen Stollen gehört nach Angaben von Georg Sangermann, Obermeister der Bäckerinnung Westfalen-Süd, zur Königsdisziplin der Weihnachtsbäckerei.

„In diesem Jahr ist alles anders. Es ist schade, dass die Stollenprüfung nicht mit Publikumsverkehr stattfinden konnte, denn der Austausch mit den Kunden ist für uns Innungsbäcker auch immer wertvoll. Nichtsdestotrotz möchten wir auch in diesem Jahr sehr guten Geschmack und hervorragende Qualität bieten. Einen leckeren Stollen kann man wunderbar zuhause genießen und es sich gemütlich machen“, findet Obermeister Georg Sangermann aus Olpe. Und die heimischen Handwerksbäcker haben für jeden Geschmack etwas dabei. Denn im Angebot haben sie – im Gegensatz zu Discountern – gleich mehrere Stollen-Varianten.