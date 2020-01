„Es ist nach wie vor eine große Genugtuung“

Es war einer der besonderen Momente auf der Jahreshauptversammlung des Gemischten Chors Wunderthausen: Im Gasthof Homrighausen im Ortskern erhob sich der ehemalige Vorsitzende Robert Riedesel beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ aus seinem Stuhl und setzte zu einer Dankesrede an: „Für mich ist es nach wie vor eine große Genugtuung, dass ein kleines Dorf wie Wunderthausen einen derart guten und funktionierenden Chor hat.“ Weiter hob Riedesel seinen Amtsnachfolger, Martin Weller hervor, der seit nunmehr 25 Jahren den Chor „vorbildhaft“ führe.

Kaum Fehlstunden

Zuvor hatte Weller bereits unter dem Applaus der Mitglieder einen prall gefüllten Präsentkorb für seine Leistungen seit dem Jahr 1995 erhalten. Doch das Lob gab der Vorsitzende auch zurück: Bei 42 Proben im Jahr 2019 waren Gudrun Knebel (zwei Fehlstunden) und Gisela Wahl (drei) die fleißigsten Sängerinnen.

Weller ist gerne Vorsitzender

Überhaupt war Weller mit der Bilanz von 2019 zufrieden, was letztlich auch der Hauptgrund ist, warum er nach wie vor „so gerne als Vorsitzender“ arbeite. Denn sowohl bei internen Veranstaltungen wie beim Sängerfest, bei der Seniorenfeier, bei Geburtstagen oder Hochzeiten in Wunderthausen als auch bei auswärtigen Freundschaftssingen wie in Braunshausen, Neukirchen oder Dreislar erhielt der Gemischte Chor stets „gute Kritiken“.

Zwei neue Sängerinnen

Auf Mitgliederbasis führte es sogar dazu, dass mit Anja Winter (Sopran) und Anke Knoche (Altstimme) zwei neue Sängerinnen zum Chor stießen – heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Zum Ehrenmitglied wurde Karin Bätzel ernannt, während Ursula Weller, Bernd Schneider, Werner Bender, Achim Weller, Erich-Otto Riedesel und Leonhard Homrighausen (25 Jahre) sowie Hermann Weller (50 Jahre) als passive Mitglieder für ihre langjährige Treude geehrt wurden.