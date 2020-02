Erstes Urteil nach Razzia wegen Polen-Böllern in Berleburg

Der erste von zwei Gerichtsprozessen nach der großen, zweitägigen Sprengstoffrazzia im Dezember 2018 in Bad Berleburg hat ein überraschend schnelles Ende gefunden. Das Amtsgericht Bad Berleburg verhandelte am Freitagmorgen gegen eine 34-Jährigen Bad Berleburger, der eher zufällig in das Visier der Zentralen Anlaufstelle für Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln geraten war.

Am Rande einer ersten Hausdurchsuchung hatten Zeugen ausgesagt, dass der Mann mit dem „Haupttäter“ zusammen Sprengstoffe gemischt habe. Nur deshalb war die Wohnung des heute Angeklagten überhaupt durchsucht worden.

Der Mann ist vom Amtsgericht Bad Berleburg zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu 30 Euro verurteilt worden. Der Baumaschinenführer hatte ein Kilogramm in Deutschland verbotene Feuerwerkskörper sowie chemische Substanzen zur Herstellung von Sprengstoff besessen. Hinzu kam, dass der Zoll bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes vier Gramm Marihuana, vier Kleinkaliber-Patronen und elf Patronen Schrotmunition Kaliber 12 gefunden hat, für die der Angeklagte keine Besitzerlaubnis hat.

Überraschend war das schnelle Ende dieses ersten Verfahrens, weil sich die Kölner Staatsanwältin Dr. Wesselmann, der Strafverteidiger Thomas Nonas (Biedenkopf) und Richter Torsten Hoffmann zunächst auf Antrag der Verteidigung zu einem Rechtsgespräch zurückzogen. Dort konnten sich beide Seiten aber nicht verständigen und der Angeklagte wollte zunächst von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das hätte die Anhörung von vielen Zeugen bedeutet. Doch nachdem ein Beamter der Bundespolizei als Sachverständiger zur Pyrotechnik und den gefunden Chemikalien gehört worden war, ging alles ganz schnell und auch der Angeklagte ließ sich umfassend ein.

In einem zweiten, aufwendigeren Verfahren wird sich am 21. Februar ein anderer Bad Berleburger vor dem Schöffengericht verantworten müssen. Er gilt als der Haupttäter.