Erndtebrücks Bürgermeister Gronau vor zweiter Amtszeit

Erndtebrück. Gronau soll in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 4. November erneut ins Amt eingeführt werden, ebenso sieben neue Ratsmitglieder.

Henning Gronau, bisheriger und nach der Kommunalwahl vom September auch neuer Bürgermeister der Gemeinde Erndtebrück, wird am 4. November für die neue Wahlperiode in sein Amt eingeführt. Dies geschieht öffentlich in der ersten, konstituierenden Sitzung des Gemeinderates, die ab 17.30 Uhr in der Aula der Realschule Erndtebrück, Ederfeldstraße 4-6, stattfindet.

Der Bürgermeister

Die Zeremonie übernimmt der Altersvorsitzende des Gemeinderats, Fritz Hoffmann (CDU). Dabei gilt: „Bei Wiederwahl in das Amt ist eine erneute Eidesleistung entbehrlich, wenn das bisherige Zeitbeamtenverhältnis ohne Unterbrechung in ein neues übergeht“, so die Gemeindeverwaltung.

Die neuen Ratsmitglieder

Anschließend werden die neu gewählten Ratsmitglieder in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. Neu in den Gemeinderat gewählt wurden Antonio Vincenti de Simone, Marc Stöcker, Meik Gebhardt, Michael Rothenpieler (alle SPD), Christian Hannig (CDU), Guido Schneider (FDP) und Benjamin Matthias Lübbert (UWG).

Die Vize-Bürgermeister

Es folgt die geheime Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister. Sie vertreten den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Wahlvorschläge aus der Mitte des Rates sollen der Gemeindeverwaltung bis zum 2. November vorliegen, damit eine ordnungsgemäße Vorbereitung der Stimmzettel möglich ist. In der letzten Wahlperiode war Steffen Haschke (CDU) erster und Lothar Menn (SPD) zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Die Ortsvorsteher

Und schließlich wählt der Erndebrücker Rat auch die acht Ortsvorsteher für die Edergemeinde. Vorgeschlagen wird der Kandidat für das Amt in der Regel von jener Partei, die im jeweiligen Ort die meisten Stimmen geholt hat. In Balde, Schameder und Womelsdorf ist dies die SPD, in Birkefehl, Birkelbach und Zinse die CDU und in Röspe die UWG. In Benfe erhielten SPD und UWG exakt die gleiche Zahl an Wählerstimmen. Hier haben sich beide Parteien bereits für die neue fünfjährige Wahlperiode darauf geeinigt, dass Matthias Althaus (UWG) zunächst im Amt bleibt und Marc Stöcker (SPD) nach zweieinhalb Jahren übernimmt.

Hinweis für alle Teilnehmer der Sitzung: Vor der Aula steht Desinfektionsmittel bereit. Beim Betreten der Realschule ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann am Sitzplatz abgenommen werden. Um Anmeldung der Besucher per E-Mail an info@erndtebrueck.de oder telefonisch unter 02753/605-135 wird gebeten, damit genügend Sitzplätze mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand zur Verfügung stehen.