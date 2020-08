Erndtebrücker SPD stellt ihr Wahlprogramm vor

Erndtebrück. Rechtzeitig vor der Wahl macht auch die SPD Erndtebrück ihr Wahlprogramm publik: Mit dabei sind Baulandentwicklung, KAG und Dorfentwicklung.

In knapp 4 Wochen finden in NRW die Kommunalwahlen statt. Vielerorts hängen Plakate der Kandidaten für die unterschiedlichen Gremien und die ersten Wahlprogramme wurden ebenfalls bereits verteilt. Auch die Erndtebrücker SPD stellte nun das mit vielen Mitgliedern ausgearbeitete Programm vor.

Der Einleitungssatz „Es geht um Erndtebrück – es geht um unser Zuhause – es geht um unsere Familien“ ist laut eigener Aussage richtungsweisend, worauf es den Sozialdemokraten besonders ankommt.„Alle Erndtebrücker sind stolz auf Erndtebrück. Unser Programm bringt dies ebenfalls zum Ausdruck und verdeutlicht, wo wir diese starke Verbundenheit unterstützen können“, so Fraktionsvorsitzender Tim Saßmannshausen.

„Wir haben viel erreicht in den vergangenen Jahren. Daran werden wir anknüpfen“, ergänzte Bürgermeister Henning Gronau. „Es ist ein Programm bei dem wir ganz Erndtebrück im Blick haben“, so SPD-Vorsitzender Michael Rothenpieler.

Einsatz für bedarfsgerechte Baulandentwicklung

So verweisen der SPD-Ortsverein und Bürgermeister Henning Gronau in dem mehrseitigen Programm u. a. auf die erfolgreiche Umsetzung des Neubaugebietes Roger-Drapie-Straße, auf das entstehende Baugebiet „An der Lai Nord“ in Schameder und dass man sich auch zukünftig für bedarfsgerechte Baulandentwicklung einsetzen möchte.

Hierzu gehöre für die SPD auch, den Bau barrierefreier Wohnungen voranzutreiben, ebenso die Schaffung

von Wohnraum für junge Menschen, um auch diesen ein Verbleiben an der Eder zu ermöglichen. „Damit Familien in Erndtebrück gut leben können, brauchen sie auch ein gutes Angebot von Bildungseinrichtungen vor Ort. Neben dem Neubau einer Klima-Kita, um einen Betreuungsplatz für jedes Kind vorzuhalten, ist es der SPD vor Ort auch wichtig zu betonen, dass mit den weiteren KiTas sowie Grund- und Realschule sehr gute Voraussetzungen bestehen“, heißt es in der Pressemitteilung der Partei.

Gezielte Investitionen

Mit gezielten Investitionen solle demnach auch die Bildung der Zukunft eine gute Basis erhalten. Auch für die Arbeit der Volkshochschule und den Ausbau an Angeboten möchte die SPD eintreten. Weiterhin wird sich die SPD für Zukunftskonzepte einsetzen. Mit dem KoDorf entsteht ein nachhaltiges und innovatives Projekt im Kernort der Gemeinde. Schnelles Internet und öffentliches WLAN wurde bereits vielerorts geschaffen, so die SPD Erndtebrück. Hier sollen weitere Chancen der Digitalisierung genutzt werden.

Ein weiterer Aspekt im Wahlprogramm ist die Unterstützung der heimischen Unternehmen, um weiterhin möglichst viele Arbeitsplätze vor Ort zu haben. Dazu gehöre für die Sozialdemokraten auch, dass man sich mit den Firmen zusammen für gute Lösungen bei Verkehr, Internetanbindungen und Gewerbeflächen einsetzen möchte. Hierzu zähle für die SPD vor Ort auch weiterhin die Route 57, um überregional besser angebunden zu sein.

Klares Signal gegen Anliegerbeiträge

Ein klares Signal wollen die Sozialdemokraten erneut für eine Abschaffung von Paragraf 8 des KAG setzen, weil existenzbedrohende Anliegerbeiträge aus Sicht der SPD abgeschafft werden müssen. Darüber hinaus machen die Sozialdemokraten deutlich, dass sie sich für Vereine und für das Ehrenamt weiterhin stark machen werden wollen. Die Feuerwehr wolle die SPD daher stark unterstützen. Nach dem neuen Drehleiterfahrzeug soll dies auch an anderer Stelle, wie beispielsweise mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Schameder erfolgen.

Der Klima- und Umweltschutz liegt der SPD Erndtebrück ebenfalls sehr am Herzen und die Partei hebt in ihrer Pressemitteilung hervor, dass in Erndtebrück das Umweltbewusstsein bei vielen Mitbürgern sehr ausgeprägt sei. Da die Gemeinde von „Wiesen und Wäldern, Bächen und Weihern und hochwertige Naturschutzgebieten“ umrahmt ist, bieten diese auch viel Raum für Erholung und Entspannung, ist man sich bei der SPD einig.

Untertsützung für Ideen zum lebenswerten Leben in den Ortsteilen

Doch auch in Birkelbach steht mit dem neuen Dorfplatz ein solches Projekt in den Startlöchern, was von der SPD Erndtebrück aktiv unterstützt worden sei. Die Partei möchte dafür eintreten, dass auch in den Ortsteilen das Leben in Zukunft lebenswert bleibt und Ideen aus diesen unterstützen. Hier weisen sie auf diverse Flurbereinigungsverfahren hin, die bereits durchgeführt wurden oder noch umgesetzt werden sollen.

Außerdem werben die Sozialdemokraten für eine Balance zwischen soliden Finanzen und sinnvollen Investitionen, die auch nachhaltige Erfolge ermöglicht. Die Akquise von Fördermitteln stelle demnach hierbei eine zentrale Bedeutung dar und man will auch weiterhin in einem engen Austausch mit Bürgerschaft und Verwaltung stehen. Die Sozialdemokraten hoffen, mit diesem Programm viele Mitbürger aus der Gemeinde Erndtebrück überzeugen zu können.