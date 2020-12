Erndtebrücker Realschule informiert künftige Schüler im Netz

Ein Tag der offenen Tür ist nicht möglich, also stellt sich die Realschule Erndtebrück jetzt digital im Internet vor.

Erndtebrück. Üblicherweise stellt sich die Realschule Erndtebrück wie alle anderen weiterführenden Schulen Anfang Dezember im Rahmen eines Tages der offenen Tür den Grundschülern und deren Eltern vor. Aufgrund der zur Zeit geltenden Corona-Hygienevorschriften war dies in diesem Jahr nicht möglich. Deshalb sind in diesem Jahr alle wichtigen Informationen auf der Homepage der Realschule unter dem Button „Anmeldung Viertklässler“ aufgeführt.

Dort gelangt man auch über einen Link auf eine digitale Pinnwand, auf der alles Wissenswerte über die Schule und den Übergang zur Realschule Erndtebrück zusammengestellt ist.

Kleine Videobotschaften

Außerdem gibt es kleine Videobotschaften über den Schulalltag, ein Weihnachtsrätsel der Klasse 5a, die irgendwo in Erndtebrück einen Weihnachtsbaum für die Schüler der 4. Klassen geschmückt hat. Mithilfe des Videos können diese versuchen, den Baum zu finden. Die Schüler der Klasse 5a würden sich dann über ein Foto als Rückmeldung freuen (per E-Mail an info@realschule-erndtebrueck.de).

Im Januar bietet die Realschule Erndtebrück außerdem an sechs festen Nachmittagen Schulrundgänge an, die ca. 30 Minuten dauern -- unter der Voraussetzung, dass dies unter Corona-Bedingungen erlaubt ist. Diese können als Einzeltermine für die Eltern und ihre Kinder per Telefon mit der Schule über das Sekretariat vereinbart werden unter 02753/2136.

Auch telefonische Beratung

Natürlich berät die Schule auch jederzeit gerne telefonisch bezüglich des Übergangs an die RSE. Vom 8. bis 19. Februar können die Eltern ihre Kinder dann an der Realschule anmelden. Dies ist jeweils von Montag bis Freitag,(7 bis 12 Uhr, und zusätzlich jeweils am Mittwochnachmittag, 14 bis 18 Uhr möglich.

Weitere Informationen auf der Homepage der Realschule: www.realschule-erndtebrueck.de