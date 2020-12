Erndtebrück: Wohnraum für Flüchtlinge ist knapp

„Wir müssen nehmen was wir kriegen können. Wenn uns etwas angeboten wird, schlagen wir zu.“ So kommentierte Erndtebrücks Kämmerer Thomas Müsse am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss die Lage in Sachen Flüchtlingsunterbringung.

„Durch die Corona-Pandemie ist die Zuweisung gebremst worden. Aber sobald sich die Situation wieder normalisiert, werden wir auch mehr Zuweisungen bekommen“, erklärte der Kämmerer auch mit Blick auf die Flüchtlinge mit Wohnsitzauflage. CDU-Fraktionschef Markus Killer hatte im dazu im Ausschuss die Frage gestellt, ob die Möglichkeit bestünde, sich von Mietobjekten, deren Miete weit über der von anderen liege, zu trennen.

So liege die Miete für Unterkünfte in der Struthstraße (Kernort Erndtebrück) deutlich über der von anderen Unterkünften. Dort liege die Kapazität in einer angemieteten Immobilie bei acht Personen, die Miete belaufe sich auf insgesamt 19.000 Euro. Sich von diesen Unterkünften zu trennen sei jedoch nicht möglich, da der Bedarf sehr hoch sei und auch noch steigen werde, sobald wieder Zuweisungen erfolgen werden, so Müsse.

Immer auf der Suche

Vielmehr sei die Gemeinde ständig auf der Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge, vor allem für diejenigen mit Wohnsitzauflage, die also dauerhaft in Erndtebrück wohnen bleiben würden und die Gemeinde zu ihrer Heimat machen würden. Speziell auf die Unterkünfte in der Struthstraße angesprochen machte Müsse deutlich, dass es sich angeboten habe, diese Objekte anzumieten.

Dabei handele es sich um kleine Appartements, die auf einem modernen Standard seien und daher auch ihren Preis haben. „Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn wir auch im Ortskern Unterkünfte haben, denn das unterstützt auch bei der Integration. Zudem unterscheiden sich die Unterkünfte in Größe und Ausstattung, was den Unterschied in den Mietpreisen erklärt“, machte Bürgermeister Henning Gronau klar.

„Wir können es uns nicht leisten, uns von diesen Unterkünften zu trennen, auch wenn sie vergleichsweise teuer sind“, machte auch Petra Göbel, Fachbereichsleiterin im Fachbereich II – Finanzielle Aufgaben der Gemeinde, deutlich. „Wir suchen händeringend nach Wohnraum und wenn uns etwas angeboten wird, müssen wir es nehmen. Wir sind froh über jedes Angebot“, so Göbel.

Fünf angemietete Unterkünfte

Die Gemeinde Erndtebrück unterhält aktuell acht Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen, davon drei eigene und fünf angemietete Unterkünfte mit einermaximalen Aufnahmekapazität von 90 Personen.

Zu den eigenen Unterkünften gehören eine im Kernort ( 12 Personen), eine in Birkelbach (25 Personen) und eine in Schameder (7 Personen). Zu den angemietete Unterkünfte gehört vier im Erndtebrücker Kernort (insgesamt 40 Personen) sowie eine in Womelsdorf (6 Personen).