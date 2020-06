Erndtebrück: Tour der neuen Drehleiter nun als Video im Netz

Tim Reinhard (Mitte) von der Feuerwehr Erndtebrück und Sophie Manche (links) von der Gemeinde Erndtebrück überreichen das Video der Drehleiter-Begrüßung an Bürgermeister Henning Gronau (rechts).

Erndtebrück. Die Kamera war bei der Begrüßungsfahrt des neuen Feuerwehr-Fahrzeugs durch die Dörfer dabei. Das Ergebnis gibt’s jetzt in den digitalen Kanälen.

Anfang Juni erreichte die Gemeinde Erndtebrück und die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück der lang ersehnte Neuzugang: eine DLK 23-1. Diese Drehleiter der Firma Magirus wurde an einem Abend im Juni mit einer Tour durch die Erndtebrücker Ortschaften eingeweiht – jetzt folgt ein Kurzfilm dieser Begrüßung, der es Interessierten ermöglicht, bei diesem besonderen Moment noch einmal dabei zu sein.

Mit Blaulicht und Martinshorn durch die Ortschaften

Ein Ereignis dieser Art würde unter normalen Umständen bei einem großen Treffen der Feuerwehr-Kameradinnen und -Kameradinnen zelebriert werden, verrät Gemeindebrandinspektor Karl Friedrich Müller, Leiter der Feuerwehr. Damit aber auch in Corona-Zeiten jedermann einen Blick auf den Neuzugang erhaschen konnte, hatte sich die Feuerwehr für diesen Tag ein besonderes Konzept ausgedacht: Die neue Drehleiter drehte nach der offiziellen Schlüsselübergabe eine große Tour durch die Erndtebrücker Ortschaften, bevor sie schlussendlich ins Erndtebrücker Gerätehaus einzog. Mit Blaulicht und Martinshorn wurde das neue Fahrzeug an den jeweiligen Gerätehäusern von Kameradinnen und Kameraden begrüßt – im Vorbeifahren. Die Teams standen Spalier – in Feuerwehr-Montur und mit dem geltenden Sicherheitsabstand.

Künftig besonders für die Sicherheit im Einsatz

„Die Kameradinnen und Kameraden haben sich dabei vorbildlich verhalten. Dafür, und für ihr tägliches Engagement und ihren Einsatz möchten wir uns herzlich bedanken“, sind sich Bürgermeister Henning Gronau und Karl Friedrich Müller einig.

Die neue Drehleiter ist jenes Fahrzeug, das künftig besonders für die Sicherheit aller Erndtebrücker Bürgerinnen und Bürger im Einsatz ist. Deshalb möchten Feuerwehr und Gemeinde die Möglichkeit schaffen, den besonderen Moment der Begrüßung nun auch zu teilen – was mit dem entstandenen Video möglich wird. Der Kurzfilm kann ab heute auf den digitalen Kanälen der Feuerwehr und der Gemeinde Erndtebrück angesehen werden.