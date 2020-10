Erndtebrück: Stabsfeldwebel läuft 430 Kilometer

„Hallo Papa.“ Bei der Begrüßung des Erndtebrücker Stabsfeldwebels Carsten Hermann flossen die Tränen, als die Tochter ihren Vater endlich wieder in die Arme nehmen konnte. Der hatte gerade 430 Kilometer hinter sich gebracht um nicht nur an die Wiedervereinigung sondern auch an die damit verbundene enge Zusammenarbeit des Einsatzführungsbereiches 2 in Erndtebrück und dessen „Schwesterverband“, den Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde zu erinnern.

Der Anlass

„Ein Fuß nach dem anderen“ – so erklärt Hermann beim Empfang durch Bürgermeister Henning Gronau und den Kommandeur des Einsatzführungsbereichs 2, Oberst Jörg Sieratzki, sein Durchhalten des 430 Kilometer langen Laufes von dem einen Einsatzführungsbereich zum anderen. „Das gehört zu dieser Art Leistungen, bei denen man sich nicht erklären kann, wie ein menschlicher Körper das leisten kann“, so Gronau.

Hermann war humpelnd am vorläufigen Ziel, dem Erndtebrücker Rathaus angekommen. „Es ist der Kopf, der einen trägt. Der Tag ist es wert, so etwas zu tun“, erklärt Hermann. „Der 3. Oktober ist unser Tag und soll es auch immer bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, was wir in den vergangenen 30 Jahren erreicht haben.“

Um die Leistung des Stabsfeldwebels angemessen zu würdigen, hatte ihn der Bürgermeister eingeladen, sich ins Goldene Buch der Gemeinde einzutragen. Da war das eigentliche Ziel aber noch nicht erreicht: Bis zur Hachenberg-Kaserne wollte Hermann noch unbedingt. „Das muss ich für mich noch zu Ende bringen.

Der Hintergrund

Gestartet war der 51-jährige aus Siegen beim Einsatzführungsbereich 3 in Holzdorf/Schönewalde (Sachsen-Anhalt), zusammen mit dem Einsatzführungsbereich 2 in Erndtebrück die einzigen Luftraumüberwachungszentren, die jetzt seit 30 Jahren eng zusammen arbeiten. „Die Verabschiedung in Holzdorf war sehr herzlich“, erinnert sich Herman, der sehr dankbar dafür ist, den Osten des Landes auf diese Weise habe erkunden dürfen. „Das ist nicht selbstverständlich.“

Viel habe sich bereits getan in den neuen Bundesländern, doch es gebe dennoch noch ein paar Dinge, die noch angepackt werden müssen – denn nicht alles könne in 30 Jahren wieder zusammen wachsen.

Der Lauf

Sein Highlight des Laufes war von Anfang an der ehemalige Grenzübergang Eichsfeld gewesen, wo heute ein Museum an die Grenze erinnert. „Dort werden auch all die Grausamkeiten wachgehalten und das ist auch gut so, denn so wird daran erinnert, dass solche Grenzen zwischen den Menschen keine Existenzberechtigung mehr haben“, macht Hermann deutlich.

Eindrucksvoll sei später auch der Blick auf die Kasseler Höhen gewesen. „Das ist damals eine Verteidigungslinie gewesen mit einer reinen Panzerkaserne. Bei der Vorstellung, was von dort aus hätte

Carsten Hermann trägt sich in das Goldene Buch ein. Foto: Lisa Klaus / WP

passieren können, läuft es einem eiskalt den Rücken herunter.“ Danach habe das Auf und Ab für ihn begonnen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Topographie der Berge und Täler verlangte dem Läufer so einiges ab. „Ich habe in drei Tagen 1000 Höhenmeter gemacht“, blickt Hermann zurück. „Wie ich dann das erste Mal auf einem Schild das Wort ,Rothaar’ erblickt habe wusste ich, dass es jetzt nach Hause geht“, berichtet Hermann.

Nach der Eintragung in das Goldene Buch lässt es sich Hermann nicht nehmen, noch die letzten hundert Meter bergauf vom Rathaus zur Kaserne zu gehen – auch wenn sich die zurückliegenden 430 Kilometer schon deutlich bemerkbar machen. Schließlich war das der Grund des Laufes – die beiden letzten Luftraumüberwachungszentren miteinander zu verbinden. „Ihr müsst ihn jetzt die nächsten Tage erst einmal pflegen“, sagt Oberst Sieratzki zur Familie des Läufers, der später an der Kaserne von einem Arzt in Empfang genommen wird.