Erndtebrück: So schmeckt’s im Restaurant „Bella Italia“

Das Restaurant „Bella Italia“ direkt gegenüber der Evangelischen Kirche in Erndtebrück wirbt mit freundlichem, mediterranem Ambiente und – natürlich – guter italienischer Küche. Dabei reicht das Angebot von Antipasti über Pizza bis hin zu Pasta und Fleischgerichten. Wir haben uns umgeschaut und den Test gemacht.

Das Ambiente

Das weihnachtlich beleuchtete Fachwerkhaus weckt äußerlich viele Assoziationen: Gemütlichkeit, Geselligkeit, ein Ort, an dem man sich gerne mit Freunden stundenlang bei einer Flasche Wein unterhält. Der erste Eindruck im Inneren ist allerdings ernüchternd: Die Möbel scheinen in die Jahre gekommen zu sein, die Sitzfläche der Eichenbänke und –stühle sind mit einem wild-bunten Muster überzogen, das an die 80er-Jahre erinnert. Von der Decke ranken Plastik-Rebstöcke, auf dem Tisch steht ein Windlicht, in dem eine LED-Lampe eingeknipst werden kann – auf Wunsch auch in wechselnden Farben. Auch ein Wandteller mit den Umrissen von Kalabrien kann das wünschenswerte mediterrane Flair nicht mehr retten.

Wir vergeben zwei von fünf Sternen.

Das Angebot

Außen knusprig, innen noch fluffig-weich: Der Pizzateig ist gut gelungen. Das Gemüse – bestehend aus Paprika, Zwiebeln, Champignons und Peperoni – ist frisch und insgesamt gut gewürzt. Foto: Tobias Wezel

Die Auswahl ist üppig, aber nicht konsequent italienisch. Beim Hauptgang können die Gäste wählen zwischen Pizza – hier liegt eindeutig der Schwerpunkt – Pasta, Salaten, Omelettes, Fleischgerichten, Steaks und Fisch. Extrapunkte gibt es für die separate Kinderkarte, auf der immerhin neun Gerichte stehen und das überraschend große Angebot für Vegetarier und Veganer. Gerade für die rein pflanzliche Ernährung gibt es nicht viel Auswahl in Wittgensteiner Restaurants – hier füllt „Bella Italia“ eindeutig eine Marktlücke.

Letztendlich entscheiden wir uns für das Bruschetta als Vorspeise, als Hauptgang nehmen wir die Pizza al Capone – mit Schinken, Salami, frischen Champignons, Paprika, Zwiebeln und Peperoni – und die Gnocchi al forno (mit Bolognesesoße und Käse überbacken). Als Dessert gibt es das warme Schokoküchlein mit Vanilleeis.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Der Service

Die Bedienung ist uns gegenüber eher wortkarg und nicht auf Smalltalk ausgelegt. Das mag aber auch daran liegen, dass sie sechs Tische allein bedienen muss und auch noch an der Zapfanlage im Vorraum steht. Im Laufe des Abends vergisst sie ein Getränk an den Tisch zu bringen, nach gut zehn Minuten fällt ihr das aber auf, entschuldigt sich dafür und serviert unverzüglich das bestellte Bier. Wir werden gut bedient, aber die Herzlichkeit bleibt ein bisschen auf der Strecke.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Der Geschmack

Schön und lecker: das Schokoküchlein mit Vanilleeis. Foto: Tobias Wezel

Das Bruschetta ist enttäuschend: Das Brot ist stellenweise weich statt cross gebraten, zu wenig Olivenöl, dafür zu viel Balsamico, der mit seiner Säure die anderen Zutaten überdeckt. Sowohl Pizza als auch Gnocchi sind fantasielos angerichtet, doch geschmacklich kann die Pizza überzeugen. Der Teig ist außen knusprig und innen noch schön fluffig, die Zutaten sind merklich frisch und nicht aus der Dose. Die Gnocchi versinken leider in der Bolognesesoße, die noch ein bisschen Pfeffer vertragen hätte. Dafür sind die Kartoffelklößchen handgemacht – nicht selbstverständlich für ein mittelpreisiges Restaurant. Das Dessert kann sowohl mit seiner Präsentation als auch mit seinem Geschmack punkten.

Wir vergeben drei von fünf Sternen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Für Bruschetta, Pizza, Gnocchi, Schokoküchlein mit Vanilleeis, ein Malzbier, ein Bier und eine Johannesbeerschorle zahlen wir am Ende 45,70 Euro. Das ist sehr günstig und fair, auch wenn es insgesamt kein kulinarisches Highlight war.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.

>>> WEITERE INFORMATIONEN