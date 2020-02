Erndtebrück: Schüler planen ihren Schulhof

Bei einem zweitägigen Workshop brachten die Realschüler und Schülerinnen ihre Ideen für die Schulhofgestaltung ein.

Erndtebrück. Die Kinder der Realschule Erndtebrück bestimmen mit, wie ihr Schulhof künftig aussehen soll. Noch in diesem Jahr soll der Schulhof saniert werden, teilt die Gemeinde mit. Im Haushalt Erndtebrücks seien hierfür 119.000 Euro vorgesehen.

Nicht nur ein Wunschzettel

Bei einem zweitägigen Workshop brachten die Realschüler und Schülerinnen ihre Ideen für die Schulhofgestaltung ein. Es sei jedoch nicht nur darum gegangen einen großen Wunschzettel zu schreiben: Die vierzehn freiwillig teilnehmenden Schüler und Schülerinnen verfassten eine Bestandsanalyse, entwickelten verschiedene Ideen, bewerteten diese und erstellten hieraus eigene Entwürfe.

Zu Beginn erfassten die Kinder, was sie an ihrer aktuellen Schulhof-Situation als positiv und was als negativ ansehen. In kleinen Teams sammelten sie Ergebnisse und stellten diese anschließen den anderen Kindern vor. Die Schüler starteten gut vorbereitet in diese erste Runde einige von ihnen äußerten bereits Berufswünsche wie Architekt oder Landschaftsplaner. Bei der Vorstellung ihrer Ideen kamen beispielsweise genaue Beschreibungen von Bodenbeschaffenheiten oder auch wichtige Unterschiede von Asphalt, Pflaster, Hartgummimatten oder gar Kopfsteinpflaster zur Sprache.



Auch eine Bienen AG wurde vorgeschlagen

Neben Ideen wie Schaukeln, die Vergrößerung des Basketballplatzes und Trampolinfeldern wurde auch die Idee einer Bienen AG vorgeschlagen, natürlich mit einem Schuleigenen Bienengarten. Aber auch Wünsche wie „einfach einen Platz zum Reden“ zählen zu den Vorstellungen der Realschüler. Zusätzlich zu den Zeichnungen entstanden hierbei auch einige Modelle, die die zahlreichen Ideen der Schüler darstellten.

Wenn alles nach Plan läuft, solle bereits in diesem Jahr gebaut werden. „Wir haben nun eine Ideensammlung, wovon sich sicherlich auch einige Aspekte in der Konzeption wiederfinden werden. Wir haben nun die Möglichkeit auch einen langfristigen Entwicklungsplan für den Schulhof auszuarbeiten“ sagt Bürgermeister Henning Gronau.