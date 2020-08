Erndtebrück sagt Weihnachtsmarkt für 2020 ab

Der Weihnachtsmarkt Erndtebrück (Fpoto aus 2019) fällt in diesem Jahr aus.

Erndtebrück. Mit dem Blick auf die Corona-Pandemie haben sich auch die Veranstalter eines weiteren Weihnachtsmarktes eine Entscheidung getroffen

Nachdem bereits die WeihnachtsZeitreise in Bad Berleburg sowie die Weihnachtsmärkte in Arfeld und Diedenshausen aufgrund der unsicheren Corona-Lage ausfallen, folgt die nächste Absage auf dem Fuße. Auch die Veranstaltergemeinschaft Erndtebrücker Weihnachtsmarkt GbR hat sich dazu entschlossen, den Markt in diesem Jahr abzusagen.

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/Seit einigen Jahren hat der Weihnachtsmarkt in der Edergemeinde seinen Standort rund um die Evangelische Kirche gefunden, hier traf die Veranstaltung von Erndtebrücker Vereinen für die Erndtebrücker Bevölkerung auf eine sehr positive Resonanz. In diesem Jahr wird es nun leider kein Weihnachtsdorf an der Kirche geben.