Erndtebrück: Gasalarm in Wohnhaus endet glimpflich

Ein größeres Aufgebot von Freiwilliger Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst und Polizei wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Einsatz an einem Wohnhaus in der Uhlandstraße in Erndtebrück gerufen. Im Gebäude sollte Gas ausgetreten sein.

Wenige Minuten nach dem Alarm trafen der Löschzug Erndtebrück, zwei DRK Rettungswagen aus Womelsdorf, die Polizei und der Notarzt aus Bad Berleburg an der Einsatzstelle ein. Foto: Matthias Böhl

Als glücklicherweise harmlos entpuppte sich dieser vermeintlicher Gasalarm. Anwohner hatten Gasgeruch wahrgenommen und alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Wenige Minuten nach dem Alarm trafen der Löschzug Erndtebrück, zwei DRK Rettungswagen aus Womelsdorf, die Polizei und der Notarzt aus Bad Berleburg an der Einsatzstelle ein.

Unter der Leitung von Jens Maletschek wurden von der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz zunächst vier Menschen aus der Wohnung geholt und dem Rettungsdienst übergeben. Weiterhin erfolgten Messungen der Feuerwehr, die aber glücklicherweise kein ausströmendes Gas feststellen konnten. Dennoch wurde das Haus gut belüftet und auch ein Energieversorger zur Einsatzstelle beordert.

Nachdem auch hier alle Messungen in Ordnung waren, konnten die Bewohner in ihr Haus zurückkehren. Sie waren in der Zwischenzeit vom Rettungsdienst wieder entlassen worden. Eine ältere Dame musste dennoch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Feuerwehr war dies aber nicht dem vermeintlichen Gasaustritt geschuldet. Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz für die Kräfte beendet.