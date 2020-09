Erndtebrück: Drei neue Mitarbeiterinnen im Rathaus

Erndtebrück. „Für uns ist jeder neue Auszubildender ein Zugewinn, mit besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften“, so Bürgermeister Henning Gronau.

Für Laura Loske und Lea Schreiber sowie Janne Koch beginnt bei der Gemeinde Erndtebrück nun ein neuer Lebensabschnitt. Für die Edergemeinde bedeutet dies neue und tatkräftige Unterstützung in verschiedenen Fachbereichen. Während Laura Loske und Lea Schreiber als Beamtenanwärterinnen (Bachelor of Laws) im Rahmen eines dualen Studiums bei der Gemeinde beginnen, hat Janne Koch ihren ersten Monat in der Verwaltung bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Sie ist als Auszubildende für den Beruf einer Verwaltungsfachangestellten eingestellt und konnte im Fachbereich I bereits erste Erfahrungen zum Thema Kommunalwahl sammeln.

Drei neue Kolleginnen

Für die drei Frauen bietet diese Laufbahn einen breitgefächerten Einblick in die Praxis der verschiedenen Fachbereiche, begleitet von theoretischer Wissensvermittlung durch Berufsschule und Fachhochschule. „Wir freuen uns in diesem Jahr drei neue Kolleginnen bei der Gemeinde Erndtebrück begrüßen zu dürfen, die unser Team zukünftig verstärken“, so Elke Völkel-Duchardt, Ausbildungsleiterin der Gemeinde Erndtebrück.

Zugewinn an Fähigkeiten

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Henning Gronau und einer Runde durch das Rathaus werden die Beamtenanwärterinnen und die Auszubildende ab nächster Woche die Berufsschule, bzw. die Fachhochschule, besuchen. „Für uns ist jeder neue Auszubildender ein Zugewinn, mit besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften“, so Bürgermeister Henning Gronau.

Auch in den letzten Jahren hat die Gemeinde erfolgreich ausgebildet. Kristina Romanov befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr, Tobias Arhelger im Dritten. Im Bereich Abwassertechnik möchte die Gemeinde Erndtebrück zukünftig auch ausbilden und sucht für das Ausbildungsjahr 2021 noch eine/n Auszubildenden.